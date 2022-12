Allerta meteo, sabato 10 dicembre chiuse tutte le scuole in Umbria

Scuole chiuse domani, sabato 10 dicembre, a causa del maltempo in diversi comuni italiani. Una allerta meteo arancione riguarda molte zone della penisola e per questo diversi sindaci hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di sabato.

“Buonasera a tutti, per l’allerta meteo arancione previsto domani 10 dicembre, i prefetti di Perugia e Terni hanno chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado. Si raccomanda massima attenzione” – la nota del sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti.

Provvedimento valido per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, inclusi nidi e università.

Allerta arancione per l’Umbria in vista delle forti precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su tutta la regione nel corso del fine settimana. Lo ha diramato la Protezione civile. Allerta che interessa diverse aree del Paese. La perturbazione raggiungerà l’Umbria già tra venerdì sera e sabato, stando alle previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile umbro.

Nella giornata di domenica è attesa anche la neve sul versante orientale, a ridosso dell’Appennino. Le precipitazioni sono previste fino a 600 metri di quota. Temperature in diminuzione. La notizia delle scuole chiuse sabato 10 dicembre 2022, è stata riportata in tarda serata sulle pagine social di diversi sindaci umbri e rese note anche direttamente dagli enti, tra cui il Comune di Perugia, che ha spiegato come “il provvedimento si è reso necessario a seguito del documento di allerta arancione per criticità idraulica ed idrogeologica nonché di allerta gialla per temporali emanato dal centro funzionale della Regione Umbria”.

© Riproduzione riservata