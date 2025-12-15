Antenna a Petrignano, il sindaco: “Era impossibile dire di no, pronti a incontrare i cittadini”

Valter Stoppini tranquillizza i residenti della frazione e chiarisce il quadro tecnico-amministrativo. Forza Italia all'attacco: "Gravissima responsabilità politica di sindaco e giunta: mancanza di trasparenza e di ascolto"

Sono giunte all’Amministrazione delle segnalazioni da parte di alcuni residenti di Petrignano in relazione a una nuova infrastruttura di telecomunicazione collocata nella zona industriale della frazione, in via dei Pini. La vicenda sembra aver generato delle comprensibili inquietudini e per questo il sindaco di Assisi Valter Stoppini intende tranquillizzare i suoi cittadini e chiarire il quadro tecnico-amministrativo della questione:

“Comprendo le paure dei cittadini. La loro sensibilità merita ascolto ma anche risposte chiare e trasparenti. Il palo in questione è stato autorizzato a seguito di un procedimento che, per legge, coinvolge diversi enti sovracomunali. La struttura è stata realizzata da una società che opera per conto dei principali operatori nazionali di telefonia e che, per normativa statale, rientra tra i soggetti erogatori di un servizio pubblico essenziale”.

Nel caso specifico, prima del rilascio dell’autorizzazione sono stati acquisiti tutti pareri previsti dalla legge come quello della Soprintendenza in materia di valutazione paesaggistica, con esito favorevole; quello dell’ENAC sulla compatibilità con i vincoli aeronautici, anche questo favorevole. Alla luce di quanto evidenziato sopra, il Sindaco di Assisi tiene a spiegare che: “In assenza di pareri contrari da parte degli enti competenti e considerata la collocazione di questa nuova infrastruttura in un’area industriale conforme agli strumenti urbanistici, il Comune non disponeva di motivazioni idonee per negare l’autorizzazione o per bloccare l’intervento”.

La legge nazionale sulle telecomunicazioni, che qualifica queste infrastrutture come servizio pubblico essenziale, non ha dunque lasciato al Comune margini per opporsi senza commettere atti illegittimi. La normativa stabilisce inoltre dei tempi procedurali molto stringenti e attribuisce alle infrastrutture di rete un regime di particolare tutela.

“Per garantire vicinanza e ascolto ai cittadini – afferma il Sindaco – l’Amministrazione intende organizzare un incontro pubblico a Petrignano per rispondere a qualsiasi dubbio o timore dei miei cittadini. Ci rendiamo disponibili a incontri individuali con residenti e famiglie. Assicuriamo inoltre un monitoraggio continuo dell’antenna insieme agli enti specializzati. Il primo dovere delle istituzioni è mettersi accanto alle persone. Io ci sono, noi ci siamo, ogni giorno”.

Ma Forza Italia non ci sta: “Sull’installazione dell’antenna per la telefonia mobile nella frazione di Petrignano emerge una gravissima responsabilità politica da parte del Sindaco e della Giunta, che hanno scelto di procedere senza un reale e preventivo confronto con la comunità locale”, le parole del consigliere Francesco Fasulo, secondo cui le criticità riguardano non solo l’assenza di trasparenza, ma anche la collocazione dell’impianto in un’area a forte vocazione industriale e produttiva, nella quale insistono attività economiche, esercizi di ristorazione e abitazioni. «In questa zona convivono lavoratori, imprenditori, famiglie e residenti. Ignorare l’impatto che un’antenna può avere su salute, sicurezza, condizioni di lavoro, qualità della vita e valore immobiliare significa non tutelare né chi lavora né chi investe nel territorio». «Limitarsi a dire che “la legge non consentiva margini” non è sufficiente – aggiunge –. Amministrare significa prevenire, informare, ascoltare e proteggere, non limitarsi a prendere atto di procedure burocratiche già concluse». E per questo Forza Italia richiederà un accesso agli atti.

