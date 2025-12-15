Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della sedicesima e quindicesima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite del quattordicesimo turno. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un buon percorso per le compagine del territorio in generale.

In Serie D, il Cannara prosegue nel suo momento no. La compagine di mister Armillei, infatti, è uscita sconfitta dallo scontro contro il Poggibonsi per 3-2. Terza sconfitta consecutiva per i cannaresi che adesso si vedono riavvicinare in classifica proprio dai diretti avversari di giornata. Un Cannara che, quindi, rimane al penultimo posto con 11 punti totalizzati e con la salvezza diretta ora lontana ben otto punti.

In Eccellenza, finisce in parità il big match tra Angelana e Pieralunghese. Un pari per 1-1 che quindi non cambia niente dal punto di vista della classifica, con i giallorossi che si laureano così campioni d’inverno alla fine del girone di andata. Torna alla vittoria, invece, il Bastia che dopo la sconfitta nel derby e il pareggio di Narni, batte per 3-1 l’Olympia Thyrus. Un successo che permette ai biancorossi di riavvicinarsi alla zona playout, ora distante solo quattro lunghezze.

In Promozione, l’Assisi è campione d’inverno. La formazione di Lisarelli, in fatti, si è imposta per 2-1 in casa del Deruta San Nicolò e ha consolidato il primo posto in classifica a due punti dal Torgiano secondo. Raccoglie un pareggio casalingo la Rivo Subasio che dopo la vittoria acquisita contro il Fanello, ferma anche la corazzata Campitello e conferma la sua piena zona salvezza a +1 dal Petrignano. Continua invece il momento no dei biancorossi che in casa contro il Torgiano cadono di misura per 1-0. Ad essere decisivo è stato il rigore di Marchi alla mez’ora del primo tempo.

In Prima Categoria, il Calcio Palazzo vince di misura contro La Castellana e agguanta il primo posto della classifica momentaneamente. Palazzani che adesso dovranno attendere l’esito della partita Vis Foligno – Nocera rinviata per condizioni climatiche avverse. Cala la “manita” il Costano sulla Trevana e si mantiene a -2 dal Superga e dalla zona playoff. Termina a reti bianche, invece, la sfida che ha visto di fronte il Pontano e l’Athletic Bastia, mentre raccolgono una sconfitta esterna sia la Real Virtus che la Julia Spello, le quali si sono viste sconfiggere, rispettivamente dal Gualdo e dalla Julia Spello.

In Seconda Categoria, è scesa in campo solamente l’Angelana Next Gen che di misura si è imposta per 1-0 in casa del Fontignano. Un successo che permette ai giallorossi di portarsi al quinto posto in classifica con 22 punti. Non sono scese regolarmente in campo, invece il Grifo Cannara e il Viole Calcio. I primi hanno scontato il turno di riposo, mentre i biancoverdi si sono visti sospendere la partita contro la Virtus Foligno a causa delle condizioni climatiche avverse.

