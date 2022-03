Anziana guida scooter senza patente e assicurazione: maxi multa dopo un incidente

Nell’ultima settimana sono proseguiti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Assisi, che hanno elevato numerose sanzioni a utenti della strada particolarmente indisciplinati.Il caso più eclatante è quello di un’anziana cannarese che, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale, è fuggita dalla ‘scena del crimine’. Rintracciata grazie ai testimoni, si è scoperto che guidava lo scooter, senza revisione e assicurazione, senza patente, non rinnovata dal 2018. Per lei, una maxi-multa e il sequestro del mezzo.

Nello specifico, i Carabinieri di Cannara, nella serata di martedì 8 marzo 2022, sono intervenuti per rilevare un incidente avvenuto poco prima nel centro del paese. Arrivati sul posto però una delle parti si era data alla fuga senza lasciare i propri dati o compilare il CID, il modello di constatazione amichevole di incidente. I militari l’hanno quindi rintracciata grazie all’aiuto di alcuni testimoni e hanno scoperto che si trattava di un’anziana signora che, oltre ad essere scappata dal luogo dell’incidente, risultava senza patente di guida dal 2018 e che lo scooter aveva la revisione scaduta e non era assicurato dallo stesso anno. Alla donna è stato quindi sequestrato il veicolo ed elevata una sanzione di 1.500 euro.

A Bastia Umbra, durante un posto di controllo, è stata fermata una persona a bordo di una vecchia utilitaria; l’uomo, residente in zona, girava con la patente scaduta dal 2013 e la macchina era priva di copertura assicurativa e revisione periodica obbligatoria. Il veicolo gli è stato confiscato e dovrà pagare una multa salatissima.

Destino simile è toccato ad un’altra persona, di origine extracomunitaria, ma residente ad Assisi, che girava a bordo della propria vettura senza la copertura assicurativa. Nel complesso, i militari della Compagnia di Assisi, agli ordini del capitano Vittorio Jervolino, solo nell’ultima settimana, hanno identificato più di 800 persone, fermato 635 veicoli e controllato 136 esercizi commerciali.

