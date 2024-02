Anziana vaga in auto in stato confusionale: soccorsa dai carabinieri

Si era allontanata da casa ed era arrivata fino a Bettona dove vagava in stato confusionale l’anziana donna soccorsa dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Assisi, guidati dal capitano Vittorio Jervolino.

I fatti sono accaduti nei giorni scorsi e resi noti oggi, 7 febbraio 2024, dal comando provinciale dell’Arma. Nello specifico, i militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un’autovettura che circolava pericolosamente per le vie del centro abitato. Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno identificato la conducente in una donna anziana, originaria della provincia di Ancona.

La signora, in stato confusionale, si era allontanata da casa e si era smarrita, senza ricordare dove fosse diretta. I militari l’hanno quindi accompagnata presso la caserma di Bettona e hanno richiesto l’intervento di personale sanitario, che giungeva sul posto per visitarla. Accertato che non c’era necessità di trasportarla presso il pronto soccorso dell’ospedale di Assisi, gli operanti hanno contattato i carabinieri del suo luogo di residenza. I militari anconetani, a loro volta, hanno rintracciato i familiari e li hanno informati della situazione. Dopo poco tempo, il nipote l’ha raggiunta a Bettona e l’ha riaccompagnata a casa. Una piccola disavventura, dunque, a lieto fine.

Foto in evidenza di JETBU | via Unsplash

