Anziano 87enne si perde mentre piove: salvato da una signora e dalla polizia

Anziano 87enne si perde mentre piove: salvato prima da una signora che lo ha accolto in casa e poi dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi.

Gli agenti erano impiegati negli ordinari servizi di controllo del territorio quando la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione della presenza di un uomo in difficoltà che vagava sotto la pioggia in via Feliciano da Siena a Petrignano di Assisi. Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con la richiedente, la quale ha spiegato di aver notato l’anziano 87enne mentre si aggirava smarrito lungo la via. Lo aveva quindi fatto riparare presso la sua abitazione in attesa dell’arrivo della Polizia di Stato.

Ascoltato dagli operatori, l’uomo è apparso disorientato, mostrando delle difficoltà a ricordare il recapito del nipote con il quale convive. Dopo averlo tranquillizzato, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il familiare che, poco dopo, ha raggiunto l’anziano zio per riportarlo a casa.

Grazie alla segnalazione della cittadina e al tempestivo intervento degli agenti è stato possibile fornire un aiuto concreto al signore in difficoltà. Le Volanti impiegate nelle attività di controllo del territorio, infatti, non effettuano esclusivamente servizi per la prevenzione dei reati, ma anche importanti interventi d’iniziativa e su richiesta dei cittadini di soccorso pubblico e prossimità.

Foto di David Sinclair | via Unsplash

