Sagra dell’arvoltolo farcito 2023, venerdì il gran debutto a Palazzo: il programma

Tutto pronto a Palazzo d’Assisi per la Sagra dell’arvoltolo farcito 2023 e delle norcinerie umbre, in scena nella frazione assisana dall’1 al 10 settembre. All’iniziativa organizzata dall’associazione Palatium verranno serviti arvoltoli impastati sul momento, fritti e farciti con tutte le prelibatezze umbre. Dal tradizionale Palazzano farcito con prosciutto, stracchino e rucola, al Tirolese farcito con speck provola dolce e radicchio stufato, passando per l’Estivo con salmone, limone, robiola e rucola, fino allo Sfizioso con mortadella, stracciatella e granella di pistacchi. Non manca neanche l’alternativa vegetariana con la novità dell’arvoltolo alla Norma, oltre a un arvoltolo speciale per il 2023 la cui ricetta sarà svelata all’ultimo. Oltre agli arvoltoli, antipasti, primi, torte al testo, stinco di maiale e ovviamente l’immancabile carne alla griglia.

“Erano anni – spiega l’Associazione Palatium – che immaginavamo una sagra senza però trovare qualcosa che ci rappresentasse veramente. Poi in una lunga sera di chiacchiere, per l’ennesima volta è stato nominato lui: l’arvoltolo. Una preparazione nostalgica che sa di famiglia, di ricordo delle nonne, di merende da bambini. Un cibo poetico e al tempo stesso gioioso. Ma come amiamo dire noi “se qualcuno non l’aveva ancora fatta, la sagra dell’arvoltolo, un motivo c’era”. La frittura è delicata, desiderosa di attenzione e capricciosa, ma nonostante questo resta qualcosa che non si può non amare e per noi è stato amore a prima vista!”.

La Sagra dell’arvoltolo farcito 2023 si terrà presso i giardini pubblici Ostilio Capezzali con lo stand gastronomico che aprirà tutti i giorni alle ore 19:30. Ogni sera sarà aperto il cocktail bar. Oltre al buon cibo, ci sarà anche buona musica con l’esibizione delle migliori orchestre. L’1 settembre Matteo Tassi, il 2 settembre Orient Express, il 3 settembre Orchestra Spettacolo Cimarelli, il 4 settembre Manuel Malanotte, il 5 Andrea Bianchini, il 6 Marco e Claudia, il 7 Ritmika Band, l’8 Ilaria Cenciarini, il 9 Simona Fabrizi e il 10 Una Tantum.

