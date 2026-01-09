Arrivano i varchi elettronici: dal 15 gennaio comincia la sperimentazione senza multe

Dal 15 gennaio 2026, cinque varchi elettronici controlleranno l’accesso dei veicoli alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico di Assisi, con sei mesi di pre-esercizio e sperimentazione. Durante tale periodo, gli stessi non verranno utilizzati per l’accertamento automatico delle violazioni, ma per la verifica del corretto funzionamento del sistema, risolvere eventuali criticità e permettere a cittadini e operatori di prendere familiarità con il nuovo sistema, considerata la complessità della messa in opera dello stesso in una città particolare come Assisi, con oltre 140 attività alberghiere ed extralberghiere, 300 attività economiche e in media 5 milioni di turisti e pellegrini l’anno.

Gli impianti sono stati posizionati a Porta San Giacomo, Largo Properzio, via Porta Perlici, via Marconi (in prossimità del parcheggio Giovanni Paolo II) e via del Turrione. L’obiettivo è disciplinare al meglio gli ingressi nel cuore della città, garantendo sicurezza, ordine pubblico e vivibilità del centro storico.

Riguardo gli adempimenti formali per la richiesta di autorizzazioni, l’Amministrazione comunale rassicura i cittadini: tutte le categorie previste nell’ordinanza relativa all’accesso alla ZTL, che già dispongono di un permesso per l’ingresso o la sosta all’interno della stessa, con indicato tipo di mezzo e relativa targa, non devono chiedere alcuna nuova autorizzazione fino alla scadenza del medesimo permesso, salvo eventuali variazioni di dati relativi a residenza o sostituzione di veicolo. Le persone con disabilità, titolari di apposito contrassegno rilasciato dal Comune di Assisi, dovranno comunicare le targhe dei veicoli (massimo due) al fine di poter accedere alla ZTL con il nuovo sistema.

In tutti gli altri casi specifici, legati ad esempio a permessi particolari o temporanei, va consultato il Disciplinare per la gestione degli accessi in deroga alla ZTL, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Assisi, al seguente indirizzo:

https://www.comune.assisi.pg.it/novita/comunicati_stampa/novita_288.html

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la Polizia locale di Assisi ai seguenti recapiti: 075 812820; poliziamunicipale@comune.assisi.pg.it

