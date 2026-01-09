Meteo Assisi 9-11 gennaio 2026, tanta pioggia e abbassamento della quota neve

Le previsioni - anche per l'Umbria - di Luca Tiberti per Assisi News

9 Gennaio 2026 Meteo 402

Meteo Assisi 9-11 gennaio 2026, tanta pioggia e abbassamento della quota neve

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 9-11 gennaio 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione anche per l’Umbria.

Buongiorno a tutti e buona ripresa dopo le festività tra Natale e Epifania,

giornate molto fredde in questa ripartenza abbiamo visto con anche neve che si è spinta fin quasi sulla pianura umbra. Nel corso del weekend avremo dapprima una “scaldata” (oggi venerdì) e il ritorno della pioggia su tutta la regione oltre ai venti meridionali ,segue tra notte e mattina di sabato nuovo netto abbassamento della quota neve fin verso 400-500 m ( possibili sorprese nevose con ritorno della neve sul centro di Perugia) oltre che Gubbio, Gualdo Tadino e parte alta di Assisi! Domenica infine miglioramento con freddo e ritorno del sole. Dalla notte tra sabato e domenica si riparte con le gelate anche forti anche in pianura. Contesto dinamico. Qui finisce il meteo Assisi 9-11 gennaio 2026 auguriamo serenità a voi e alle vostre famiglie e a presto!

Foto di Brian Stalter | via Unsplash

© Riproduzione riservata


Articoli Correlati


Assisi News è una testata giornalistica online - Direttore Responsabile: Stefano Berti Nulli - Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019.
© Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Editore: Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c., via Raffaello snc, Assisi (PG). P.IVA / C.F. 02807820549 - REA PG-242554 - Iscrizione al ROC n. 40597 Note Legali e Privacy

Powered by
AssisiNews vive anche grazie alle pubblicità che mostriamo sulle nostre testate, ti preghiamo di disattivare il tuo AdBlock