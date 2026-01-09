Meteo Assisi 9-11 gennaio 2026, tanta pioggia e abbassamento della quota neve

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 9-11 gennaio 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione anche per l’Umbria.

Buongiorno a tutti e buona ripresa dopo le festività tra Natale e Epifania,

giornate molto fredde in questa ripartenza abbiamo visto con anche neve che si è spinta fin quasi sulla pianura umbra. Nel corso del weekend avremo dapprima una “scaldata” (oggi venerdì) e il ritorno della pioggia su tutta la regione oltre ai venti meridionali ,segue tra notte e mattina di sabato nuovo netto abbassamento della quota neve fin verso 400-500 m ( possibili sorprese nevose con ritorno della neve sul centro di Perugia) oltre che Gubbio, Gualdo Tadino e parte alta di Assisi! Domenica infine miglioramento con freddo e ritorno del sole. Dalla notte tra sabato e domenica si riparte con le gelate anche forti anche in pianura. Contesto dinamico. Qui finisce il meteo Assisi 9-11 gennaio 2026 auguriamo serenità a voi e alle vostre famiglie e a presto!

Foto di Brian Stalter | via Unsplash

© Riproduzione riservata