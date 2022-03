Un ascensore per la Basilica di San Francesco: addio alle barriere architettoniche

Al via un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche che rendono difficile l’accesso dei pellegrini e dei turisti dalla chiesa inferiore a quella superiore: un ascensore per la Basilica di San Francesco. Data l’ubicazione e la complessità architettonica della struttura, la fruizione del Complesso Monumentale è difficoltosa per persone con disabilità o problemi motori. Il dislivello tra chiesa inferiore e chiesa superiore si supera solo percorrendo una ripida salita oppure due impegnative rampe di scale. Per questa ragione – si legge nel sito sanfrancesco.org – è stata progettata un’opera di grande rilievo che ha richiesto anni di studio da parte di geologi, ingegneri e architetti, ora approvata dalla Soprintendenza: un ascensore che colleghi la chiesa inferiore e la chiesa superiore senza alterare l’immagine della Basilica, anzi permettendo di scoprirne elementi ora nascosti.

La realizzazione dell’ascensore per la Basilica di San Francesco ad Assisi è in parte finanziata con contributi statali e in parte privati: un gesto di solidarietà perché tutti possano godere dell’arte presente in Basilica e partecipare alle celebrazioni. Verrà eseguita nel paramento murario sotto lo scalone (del 1744) nella Piazza inferiore un’apertura a doppia anta, con cancellata a graticcio, per l’areazione. Verrà ricavato un collegamento sotterraneo tra questa apertura e l’ingresso del vano ascensore. La cabina ascensore, con portata di 40 persone, sarà realizzata in gran parte in vetro extra-chiaro e ciò permetterà la visione delle stratificazioni naturali e delle antiche pareti interne del vano già esistente sotto il “Cupolino”.

I lavori si divide in due lotti che si prevede siano ultimati nell’arco di circa dieci mesi. Il primo lotto comprende i lavori strutturali: la perforazione del tunnel, l’abbattimento di due solai e l’ampliamento del vano ascensore con lo scavo di una sezione rocciosa. La spesa prevista è di 398.237 euro ed è sostenuta da un finanziamento statale. Per il secondo lotto che comprende la realizzazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche, della cabina ascensore, del motore e delle rifiniture è prevista una spesa di 448.800 euro finanziata da una raccolta fondi a cui tutti possono aderire. Ulteriori informazioni sul sito della Rivista San Francesco.

© Riproduzione riservata