Ascensori a Porta Nuova, i cittadini chiedono chiarezza sul progetto

Si è svolto un incontro tra un gruppo di cittadini e l’assessora ai Lavori Pubblici Francesca Corazzi, alla presenza anche del sindaco Valter Stoppini, per discutere del progetto dei nuovi ascensori a Porta Nuova, previsti al posto della “vecchia” scala mobile. Durante la riunione sono stati distribuiti alcuni rendering del progetto. Va detto subito che i materiali forniti si sono rivelati incompleti: una sola pianta, nessun “alzato” tecnico, e diversi errori di proporzioni e distanze che non permettono di comprendere l’effettiva volumetria dell’intervento. Non è stato possibile ottenere la relazione tecnica completa, della quale sono state scattate soltanto alcune foto, insufficienti a ricostruire la logica progettuale. Questa è stata la prima, evidente obiezione sollevata dai cittadini.

È seguita poi una contestazione condivisa, che ha messo in luce:

– la scarsa informazione fornita alla cittadinanza su un progetto così impattante;

– l’assenza di progetti alternativi o comparativi;

– il reiterato rifiuto, ormai strutturale, di indire concorsi pubblici per opere di tale peso;

– la mancanza di una visione ampia e futura della città e del territorio, oggi sotto forte pressione turistica;

– la disarmonia evidente tra il nuovo manufatto e il palinsesto architettonico circostante.

I cittadini hanno inoltre informato gli amministratori di aver inviato, tramite posta certificata, una richiesta formale di chiarimenti alla Soprintendenza, dalla quale però non è mai giunta alcuna risposta.

Da parte dell’Amministrazione comunale sono emersi tre argomenti principali:

1. il progetto sarebbe stato “ereditato” da precedenti amministrazioni;

2. la rinuncia al contributo PNRR non sarebbe stata possibile;

3. l’opera viene considerata un “atto dovuto” per garantire l’accessibilità, in modo particolare alle persone con disabilità, al principale ingresso della città.

Il sindaco Stoppini ha aggiunto che saranno possibili alcune modifiche migliorative in una fase successiva, annunciando inoltre che il prossimo 15 dicembre il progetto degli ascensori a Porta Nuova sarà presentato alla cittadinanza. Il gruppo di cittadini continuerà a monitorare la situazione, auspicando che ogni scelta futura avvenga in un quadro di confronto reale e non meramente formale, nell’interesse collettivo e della tutela del paesaggio urbano.

