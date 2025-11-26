Non si spegne il ricordo di Fabrizio Catalano, torna il concorso letterario

Il giovane è scomparso da Assisi 20 anni fa, le iniziative in occasione del suo quarantesimo compleanno

26 Novembre 2025 Cronaca 52

Non si spegne il ricordo di Fabrizio Catalano, torna il concorso letterario

Non si ferma l’impegno dell’associazione Cercando Fabrizio e… che – in occasione del ventennale della scomparsa di Fabrizio Catalano, avvenuta ad Assisi nel 2005, e del quarantesimo compleanno del giovane – torna a riunire la comunità di familiari, amici, sostenitori e cittadini che da anni seguono la storia di Fabrizio, in un appuntamento ricco di significati affettivi e culturali: “Sulle ali del falco”, in programma sabato 29 novembre 2025 alle ore 16.30 alla Lavanderia a Vapore di Collegno.

“L’incontro – spiegano i genitori di Fabrizio Catalano – intreccia musica, danza, letture e memoria, dando forma a un evento che nasce da un percorso lungo vent’anni e costruito grazie alle migliaia di Un pomeriggio, pensato interamente in sua memoria, intreccia letture, testimonianze e momenti artistici accompagnati dalle note della chitarra di Marco Lattanzio e da alcune pillole dello spettacolo AMEN e così sia – Storia di un’attesa senza resa proposta da Lab22 sotto la regia di Serena Ferrari, che andrà in scena il 28 e il 29 novembre alle ore 21.00”. Il cuore dell’incontro sarà la premiazione della decima edizione del concorso letterario “Caro Fabrizio, ti racconto…” , nato proprio per non lasciare scivolare via il ricordo di Fabrizio e per trasformare l’attesa in un gesto collettivo di vicinanza. Ogni racconto arrivato in questi anni – quasi 3.000 in totale – è diventato un modo per tenere vivo il suo nome, restituendo alla famiglia e alla comunità una presenza che continua nel tempo.

L’iniziativa rappresenta un momento centrale nel percorso dell’associazione, da sempre impegnata a mantenere viva la memoria di Fabrizio Catalano e a sostenere tutti i familiari delle persone scomparse. Ogni edizione del concorso letterario e ogni incontro pubblico riaffermano la volontà di trasformare il dolore in partecipazione, l’assenza in impegno, la ricerca personale in una rete di solidarietà che continua a crescere. “Sulle ali del falco” non è solo un evento culturale: è un gesto comunitario, un luogo in cui le storie si incontrano e diventano un modo per condividere responsabilità, affetto e un bisogno profondo di vicinanza. Secondo i dati più recenti diffusi dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, dal 1° gennaio 1974 – anno di avvio della banca dati del C.E.D. Interforze del Ministero dell’Interno – al 30 aprile 2025 in Italia risultano ancora 101.853 le denunce attive delle persone italiane e straniere ancora da rintracciare e di cui non si conosce la sorte. A questi numeri si aggiungono 882 cadaveri non identificati, un dato che conferma la complessità e la gravità del fenomeno.

© Riproduzione riservata


Articoli Correlati


Assisi News è una testata giornalistica online - Direttore Responsabile: Stefano Berti Nulli - Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019.
© Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Editore: Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c., via Raffaello snc, Assisi (PG). P.IVA / C.F. 02807820549 - REA PG-242554 - Iscrizione al ROC n. 40597 Note Legali e Privacy

Powered by
AssisiNews vive anche grazie alle pubblicità che mostriamo sulle nostre testate, ti preghiamo di disattivare il tuo AdBlock