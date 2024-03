Assisi al sapore di cioccolato: in corso Mazzini uno dei flagship store di Eurochocolate (foto)

Uno dei flagship store di Eurochocolate arriva ad Assisi: dallo scorso weekend sono infatti cominciati, in corso Mazzini, i lavori per ospitare uno dei negozi monomarca della manifestazione che – non senza polemiche tra amministrazione e “ribelli” di centrodestra – nei giorni scorsi ha lasciato Bastia Umbra e ha ufficializzato qualche giorno fa il ritorno Perugia in occasione del suo trentennale che celebrerà il prossimo novembre.

Ma ora gli ‘affezionati’ di Eugenio Guarducci – che ad Assisi è stato per un paio di pirotecnici anni anche assessore al turismo nella prima giunta Proietti – potranno probabilmente presto consolarsi degustando cioccolato in uno dei nuovi negozi ‘targati’ Eurochocolate. In una uggiosa giornata di marzo, quella di venerdì ha infatti destato curiosità l’arrivo di alcuni operai “muniti” di targhe e affini che sono stati appunto affissi nella centralissima corso Mazzini.

Una immersione nel cioccolato di tutti i tipi che – stando ai bene informati – non dovrebbe essere temporanea bensì duratura: non sarà dunque, un pop-up shop solo per qualche settimana, ma un flagship store di Eurochocolate che si spera replichi il successo di quelli perugini e che porti una ventata di novità al sapore di cioccolato nel salotto buono di Assisi. (Continua dopo la foto)

Intanto come detto dopo la sospensione del 2020 e i successivi tre anni di programmazione con un format indoor presso Umbria Fiere, Eurochocolate torna finalmente nel centro storico di Perugia, con l’obiettivo di celebrare al meglio il proprio trentennale nei luoghi dove tutto ebbe inizio. L’annuncio di questa importante e attesa notizia è avvenuto nel corso di una conferenza stampa svoltasi una decina di giorni fa presso la Biblioteca degli Arconi di Perugia alla quale, insieme al Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, hanno preso parte la Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria Donatella Tesei, il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, il Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni e l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Perugia Margherita Scoccia.

“Abbiamo raccolto – dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – le sollecitazioni di tanti soggetti che in questi ultimi anni ci hanno chiesto di tornare nel centro di Perugia. Sollecitazioni che in primis sono venute dal pubblico, ma anche dagli operatori e sponsor di Eurochocolate. Il superamento della difficile crisi post Covid e la recente esperienza di Avellino ci hanno convinto ad accogliere positivamente questi inviti e a tornare tra le mura della nostra splendida città. Lo abbiamo fatto convintamente, insieme alle istituzioni locali, lanciando un’importante sfida: spostare le tradizionali date di programmazione dell’evento da un confortevole Ottobre a un sorprendente Novembre”.

Le ragioni di questo nuovo orientamento riguardo le date si basano anche sulla necessità di aver dovuto individuare un periodo più favorevole per i consumi del cioccolato. Infatti, i progressivi cambiamenti climatici, hanno fatto sì che Ottobre sia diventato un mese con temperature abbastanza elevate e non adatte per lo svolgimento di un evento a tema Cioccolato all’aperto. Gli organizzatori hanno comunque ringraziato il Comune di Bastia Umbra – in primis il Sindaco Paola Lungarotti presente in Conferenza Stampa – che negli ultimi tre anni ha garantito un importante supporto a Eurochocolate e hanno assicurato fin da subito la massima collaborazione nel trovare anche in futuro forme di reciproca collaborazione.

© Riproduzione riservata