Pieno di premi per Lolita Rinforzi, tre riconoscimenti in pochi giorni

Ancora riconoscimenti importanti per l’autrice letteraria, nonché promotrice culturale Lolita Rinforzi, questa volta provenienti tutti dalla Capitale. Il 2.3 a Roma è stata premiata per una poesia dedicata all’attrice Anna Magnani, inclusa in un’antologia “Roma… più bella cosa non c’è” a cura della PAV Edizioni. Il 7 marzo invece, a Palazzo Giustiniani, Presidenza del Senato della Repubblica, il suo romanzo “Un passo dall’inferno” Albatros Edizioni, riceverà il 1° Premio Sezione narrativa.

Importante riconoscimento alla scrittrice e anche alla donna in questo caso, in un Premio Internazionale indetto dal Senato Accademico del Progetto DivinaMente Donna insieme all’’Associazione Culturale VerbumlandiArtAps rivolto all’ “Eccellenza Femminile: Celebrando le Donne che Ispirano”. La Giuria che ha esaminato e giudicato le opere è composta da membri d’eccellenza nei campi della legislatura, del giornalismo, della critica letteraria, docenti, saggisti, psicoterapeuti, psicologi, scrittori. Questo concorso mira a promuovere la consapevolezza, la comprensione e la promozione dei diritti umani e delle questioni legate alla diversità di genere.

Il 16 marzo infine al Teatro Ghione di Roma Lolita Rinforzi riceverà un ulteriore riconoscimento, essendosi classificata 2^ al Premio Letterario Roma International, promosso dall’Associazione Culturale Pegasus Cattolica, nella sezione videopoesia con una poesia in video dedicata al mondo dell’infanzia dal titolo “I bambini di oggi”. A gennaio una sua raccolta poetica “Realtà sospesa” edita da Bertoni Editore, è stata premiata a Londra al “The Alchemy of Poetry”.” La penna, la creatività e la versatilità – si legge in in una nota – hanno permesso negli anni, di ricevere riconoscimenti in diversi generi legati alla letteratura: dalla poesia ai racconti, alla videopoesia, al romanzo, al documentario, con centinaia di premi e presenze in tutta Italia e non solo. Come promotrice culturale ha partecipato e ha organizzato molteplici eventi, inoltre l’Associazione Culturale “Pensieri Creativi” da lei fondata durante il periodo pandemico, promotrice del Premio Letterario e Artistico Internazionale Città di Assisi, è giunta alla terza edizione e gli autori iscritti sono in crescendo. Alla cerimonia di premiazione ad aprile, giungeranno autori dalle diverse regioni d’Italia e anche dall’estero, portando scambi culturali e affluenza turistica”. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

© Riproduzione riservata