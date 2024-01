Assisi, donna colpita da petardo perde un dito. Ancora nessun nuovo nato

Nella Regione una ventina gli incendi causati da botti, tre persone intossicate per alcool e almeno un incidente dovuto alla guida in stato di ebbrezza

Almeno tre feriti per i botti in provincia di Perugia, tra cui una signora di 45 anni origini albanesi e residente nel comune di Assisi che ha subìto l’amputazione del terzo dito delle mano destra e ferite al volto dopo essere stata colpita da un botto mentre passeggiava in strada. Portata al pronto soccorso di Assisi, è poi stata ricoverata a Perugia; il secondo accesso al nosocomio assisano è stato trovato a terra in stato di ebbrezza. Trasportato in Pronto Soccorso si è poi allontanato spontaneamente.

Al Pronto soccorso dell’ospedale di Perugia anche altri due feriti, tra cui un 41enne colpito a un occhio dalla scheggia di un petardo; analogo intervento al pronto soccorso di Terni, un trauma all’occhio causato dai botti, ma la prognosi sarebbe di pochi giorni. Almeno tre, tra Perugia e Foligno, gli accessi per abuso di alcool; nel caso del folignate si tratta di un minorenne. Una ventina gli interventi per incendi e almeno un incidente dovuto a guida in stato di ebbrezza.

Sul fronte nascite alle 19.32 l’ultima nata dell’anno all’ospedale d’Orvieto Santa Maria della Stella è Aurora, cob famiglia viterbese, di quasi 4 chili. All’ospedale Santa Maria di Terni l’ultima nascita è stata quella alle 18.33 di Mia. A Foligno nella mattinata del 31 dicembre Ailes, nata alle 10.05 al San Giovanni Battista.

