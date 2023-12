Una buona notizia chiude il 2023: Sabina Sorbelli compie 100 anni (foto)

Grande festa a Sant’Anna dove nonna Sabina Sorbelli ha compiuto il suo secolo di vita in compagnia di parenti, amici e conoscenti

(Assisi News chiude il 2023 con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio ai 100 anni della signora Sabina Sorbelli, compiuti il 27 dicembre 2023 e festeggiati ieri 20 dicembre 2023).

Ieri sera sabato 30 dicembre una grande festa a Sant’Anna dove ha coronato i 100 anni nonna Sabina Sorbelli in Maccabei, la nonna della montagna di Assisi che ha raggiunto il grande traguardo del centenario in piena lucidità e salute. Il suo compleanno è stato lo scorso 27 dicembre ma la famiglia, i parenti e gli amici l’hanno voluta festeggiare in un luogo tanto caro a Sabina e a tutta la gente della montagna, il centro aggregativo di Sant’Anna.

A festeggiarla i figli Franco e Paolo con le nuore Enia e Tiziana con i nipoti Gianluca e Marina e Romina e Laura, i pronipoti amatissimi e che la adorano e tantissime persone tra parenti ed amici.

“Sabina – scrive il sindaco di Assisi Stefania Proietti – ci ha raccontato tanti episodi della sua vita, vissuta nell’amore per la famiglia e il lavoro, nella fede cristiana e nel grande rispetto ed affetto per tutta la comunità ricambiato dall’affetto e dall’amicizia della gente”.

A festeggiare Sabina oltre al sindaco di Assisi Stefania Proietti, anche i parroci Don Cesare, Don Alessandro e Don Dario e tanti membri delle confraternite della montagna. Una vera festa in cui protagonista è una grande donna esempio di vita e di valori: buon compleanno Nonna Sabina anche dalla redazione di Assisi News.

