Assisi piange Donata Cernetti Settembre: esequie lunedì 28

Improvvisa perdita per la città serafica e per il mondo del Calendimaggio

La città di Assisi e la Nobilissima Parte de Sopra, di cui per anni è stata colonna portante, piangono Donata Cernetti Settembre. “Oggi se ne è andata Donata. Nel dolore che proviamo – l’annuncio che si legge su Sei di Assisi Se…, firma di Francesca Cernetti – vogliamo ringraziare tutti gli amici che ci hanno supportato, troppi per citarli tutti. Dobbiamo poi un grazie enorme al personale delle Cure Palliative, straordinari professionisti. In particolare gli infermieri Marco, Giulio e Lanfranco e le due dottoresse Claudia Benedetti e Claudia Bernabei”. Le esequie di Donata Cernetti Settembre si svolgeranno lunedì 28 dicembre 2020 alle 15 nella cattedrale di San Rufino.

“Hai attraversato generazioni di partaioli, sigaretta e bicchiere di vino in mano, maestra dell’arte del Calendimaggio, contagiosa anima libera. Il tuo spirito – il messaggio della Nobilissima Parte de Sopra – sia per sempre felice ed a noi rimangano ricordi ed emozioni di cui la tua famiglia e noi saremo per sempre testimoni. La fò corta che me diresti de ‘nn’ esse ‘n Priore democristiano e me manderesti a quel paese… Buon viaggio Donata!”. La firma è quella del Priore Maggiore Alessandro Lampone e del Consiglio della Nobilissima Parte de Sopra.

