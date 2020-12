Covid-19, il vaccino è arrivato in Umbria: 85 le persone vaccinate oggi

Puntuale come da previsioni ha preso il via anche in Umbria il Vaccine Day. Sono in tutto 85 le persone vaccinate in Umbria in questa prima storica giornata di vaccinazioni. Le fiale contenenti il vaccino anti Covid Pfizer-Biontech sono arrivate da Roma intorno alle 8 di questa mattina, domenica 27 dicembre direttamente all’Azienda ospedaliera di Perugia.

Il vaccino è stato trasportato da un team specializzato dell’Esercito scortato dai carabinieri. A Perugia subito le pratiche e le procedure, poi la partenza immediata alla volta del Servizio immuno-trasfusionale dell’ospedale di Spoleto dove alle 10 sono iniziate le prime vaccinazioni.

I primi ad essere vaccinati sono stati gli operatori del team vaccinale della Usl Umbria 1, poi alla Residenza Santa Margherita di Perugia la vaccinazione degli ospiti. Vengono vaccinati sempre oggi, domenica 27 dicembre 2020, anche i team vaccinali dell’Azienda ospedaliera di Perugia e dell’Azienda ospedaliera di Terni e Spoleto, oltre agli altri operatori sanitari individuati dalle Aziende sanitarie locali.