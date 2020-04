Assisi piange Lilio Rossi, un personaggio storico di Piazza Nova

Assisi piange Lilio Rossi, vero norme Terzilio. L’annuncio è dato dalla pagina Facebook della Nobilissima Parte de Sopra e dal cordoglio di tanti assisani, non solo partaioli blu.

“Se ne va via un altro pezzo de Piazza Nova – scrive Alessandro Lampone, Priore della Nobilissima Parte de Sopra – che còre sotto quella corteccia!!! Per me un amico, un riferimento tra quei vicoli. Durante il Calendimaggio eri padre di tanti giovani partaioli ed a tutti mancherà vederti sbucare da un vicolo svociando. Buon viaggio Lilio!”.

Lilio Rossi era l’amico di tutti. Sempre presente nella parte alta di Assisi, dove viveva a amava trascorrere le sue giornate. Una persona amata, partaiolo storico della Nobilissima Parte de Sopra. Tanti i partaioli che lo ricordano, sottolineando come sia mancato il 25 aprile, in una data per lui, vecchio comunista, assai significativa. Per Assisi è la seconda perdita di una figura storica in poco tempo, dopo quella, avvenuta a inizio aprile, di Sandro ‘Happy’ Ciarulli.

Alla famiglia, le più sentite condoglianze della redazione di AssisiNews.