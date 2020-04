Tutta Assisi piange Sandro Ciarulli, “Happy” era amato da tutti

Tutta Assisi piange Sandro Ciarulli, per tutti “Happy”. Amante della vita, Happy era l’amico di ognuno. Appassionato del teatro, iniziò a recitare con Sergio Molini e la Compagnia delle Maschere di Rame. Per questo era tra i più amanti ed appassionati conoscitori della Festa del Calendimaggio di Assisi. Partaiolo storico della Magnifica Parte de Sotto, era immancabile da oltre 50 anni alla Festa più amata dagli assisani. Ha partecipato molte volte alle scene di Parte sia come attore che come regista. Happy è stato tra i fondatori della Compagnia Teatrale “La Mazzetta”, negli anni ha partecipato come protagonista alle tante feste storiche umbre e alle rappresentazioni teatrali, in Italia e nel Mondo dove con i gruppi storici di Assisi amava viaggiare.

Sandro Ciarulli amava la sua Assisi come pochi, sempre pronto a nuove idee spesso anche criticando in maniera efficace ma costruttiva l’operato di ognuno. Un personaggio pieno di passione, amore e cultura, che lascia un grande vuoto nella nostra società e in tutti coloro che hanno avuto il piacere di frequentarlo, conoscerlo ed amarlo.

Non sarà possibile come da decreto partecipare alle esequie che si svolgeranno rispettando le norme in atto in questi giorni alle 15.00 di domani, martedì 7 aprile. La salma muoverà dall’ospedale di Assisi, dove dalla tarda serata dello scorso 21 dicembre era ricoverato a causa di un malore che lo aveva colpito, direttamente al cimitero della città Serafica.

“Happy” (perché così soltanto lo chiamavamo con intimità fraterna, ndr) era un nostro amico intimo, appassionato lettore di AssisiNews con il quale era in contatto costante. Dalla redazione tutta un abbraccio ai sui cari unitamente alla vicinanza e alle più sentite condoglianze.