Assisi regina indiscussa del turismo regionale: oltre 826mile presenze nei primi sette mesi

È online da ieri, lunedì 9 settembre, il nuovo visit-assisi.it, portale ufficiale d’informazione turistica della città di Assisi, che è stato completamente rinnovato nella veste grafica e nei contenuti per proporre a visitatori e turisti uno strumento più moderno, funzionale e accessibile per scoprire il ricco patrimonio culturale e ambientale della città e organizzare qui la propria esperienza e vacanza. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Assisi, con fondi legati al bando indetto dal Ministero del Turismo per il rilancio turistico di città a vocazione turistico-culturale, riconosciute dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, vinto dall’ente con il progetto “Vivi Assisi. Valorizzazione dei luoghi francescani con itinerari naturalistici, etici ed esperienziali”. L’intervento – sviluppato da una web agency umbra sotto la direzione dell’ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune – è stato illustrato il 9 settembre, in un incontro pubblico nel palazzo comunale. Nel corso dello stesso sono stati anche illustrati dati relativi alle presenze turistiche, nei primi sette mesi del 2024, diffusi proprio in queste ore dalla Regione Umbria, che vedono Assisi regina indiscussa del turismo regionale, con oltre 826mile presenze nel comprensorio e un trend in aumento rispetto allo scorso anno, quando già si parlò di vero e proprio record di turisti.

Il nuovo portale è stato realizzato in conformità con le più recenti normative europee in materia di accessibilità digitale, con particolare riferimento alle linee guida WCAG 2.1 e ai criteri tecnici e grafici stabiliti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). È stato concepito per garantire un accesso equo e privo di barriere a tutte le informazioni turistiche della città. AccessiWay, prima società in Italia specializzata in accessibilità web, ha accompagnato il Comune di Assisi nel percorso per la resa del sito accessibile anche a persone con disabilità, con l’integrazione di un widget che prevede funzionalità in grado di garantire al meglio la fruizione dei contenuti. Il nuovo visit-assisi.it integra, infatti, funzionalità specifiche rivolte agli utenti con disabilità, quali il supporto per screen reader, un adeguato contrasto cromatico, testi alternativi per le immagini e una navigazione ottimizzata per l’uso da tastiera. Queste caratteristiche assicurano che anche persone con difficoltà visive, uditive, motorie o cognitive possano fruire del portale in maniera autonoma e agevole.

Dal punto di vista dei contenuti, l’architettura informativa è stata ripensata con l’obiettivo di facilitare la reperibilità delle informazioni, riducendo i livelli di navigazione e semplificando i percorsi. Realizzato in versione italiana e inglese, contiene oltre 300 pagine di navigazione, con testi e immagini nuovi, oltre alle pagine dedicate agli eventi, che variano in base alle iniziative in programma. Quattro le aree principali (Esplora, Ispirati, Organizza, Eventi) attraverso le quali è possibile scoprire monumenti, beni UNESCO, percorsi culturali, itinerari in città e nel territorio, enogastronomia e prodotti tipici, Parco del Monte Subasio, eventi del momento e manifestazioni tradizionali, ma anche come muoversi in città, dove dormire e mangiare. Il portale contiene anche risposte a domande frequenti, contatti e informazioni utili. Sul fronte della veste grafica, è stata integrata la campagna “Sì Assisi”, promossa dal Comune e realizzata dall’agenzia Armando Testa, ormai diventata iconica e identificativa della nuova immagine della città.

I testi sono stati rielaborati seguendo le direttive sull’accessibilità. Ogni contenuto d’interesse è stato arricchito con tutte le informazioni utili per il visitatore, quali dettagli su biglietti, orari di apertura, visite guidate, presenza di infopoint, riferimenti e contatti, così da rendere il patrimonio storico e culturale di Assisi accessibile a tutti, migliorando l’esperienza di ogni utente e turista. Una specifica sezione è dedicata a come le persone con disabilità motoria possono accedere, nella maniera più agevole possibile, ai monumenti UNESCO di Assisi.

“Il rinnovato portale – ha sottolineato Fabrizio Leggio, assessore al turismo di Assisi – rappresenta un ulteriore passo in avanti nella nuova strategia di promozione e comunicazione dell’immagine della città, messa in campo negli ultimi anni, con risultati importanti. Ci siamo dotati di un’infrastruttura moderna, in grado di essere interoperabile con altri siti della pubblica amministrazione, a cominciare da www.italia.it, hub digitale del turismo promosso dal Ministero, attraverso la quale è possibile l’interscambio di dati per ottimizzare l’offerta turistica di Assisi, con maggiore visibilità e grandi vantaggi per città e comparto turistico, per il quale la digitalizzazione è oggi un elemento strategico”.

“Siamo particolarmente orgogliosi – ha evidenziato Stefania Proietti, sindaco di Assisi – di poter offrire a cittadini, turisti e operatori uno strumento innovativo, con più notizie, informazioni e opportunità. Un portale finalmente accessibile a tutti, anche in vista dell’imminente G7 sulla disabilità che si svolgerà ad Assisi a metà ottobre. Siamo all’inizio di un percorso che prevede ulteriori azioni utili a un progressivo e costante miglioramento del portale, che è punto di riferimento strategico nella promozione della città e del territorio, in sinergia con i canali social istituzionali del turismo che stanno registrando una crescita esponenziale”.

