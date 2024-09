Successo per la Sagra della porchetta di Costano 2024: “Massimo impegno e attaccamento”

La Sagra della porchetta di Costano 2024 si è conclusa con successo, secondo quanto dichiarato dal presidente del gruppo giovanile, Simone Bordichini, dopo la classica cena della “Benfinita”. L’evento, arrivato alla 49′ edizione ha visto una grande partecipazione di pubblico e un notevole apprezzamento per le novità introdotte.

Bordichini ha sottolineato che la manifestazione è andata bene, tutto si è svolto senza intoppi. “Tutti i collaboratori hanno dimostrato il loro massimo impegno e attaccamento alla sagra, e i visitatori ci hanno fatto molti complimenti” – ha affermato. La partecipazione è stata massiccia, con un’affluenza di pubblico che ha superato le aspettative.

I visitatori della Sagra della porchetta di Costano 2024 hanno apprezzato non solo la tradizionale porchetta, ma anche i dolci, il bar, il pub e la mostra del porchettaio. L’ambiente gradevole e piacevole della sagra ha contribuito al successo dell’evento. Bordichini ha ricevuto numerosi complimenti per l’organizzazione e per il coinvolgimento dei giovani, inclusi i bambini dai 6 anni in su, che hanno collaborato attivamente. Tra le novità culinarie, la tagliata e la panzanella con porchetta hanno riscosso un grande successo. “La tagliata era già presente in passato, ma è stata reinserita e ha avuto un ottimo riscontro. La panzanella con porchetta ha suscitato molta curiosità e ha conquistato molti palati” – ha spiegato Bordichini.

Le orchestre, ormai una presenza fissa alla sagra, hanno contribuito all’intrattenimento. Bordichini ha menzionato in particolare l’evento del lunedì, “Voglio tornare negli anni ’90”, che ha attirato visitatori da tutta l’Umbria e anche da fuori regione, inclusi molti giovani che solitamente non frequentano le sagre.

Guardando al futuro, Bordichini ha rivelato che sono già in corso i preparativi per il 50esimo anniversario della sagra, che si terrà dal 22 agosto al 31 agosto 2025. “Stiamo lavorando per introdurre alcune novità interessanti. Una delle idee è quella di aprire con una serata di anteprima, una cena con vari ospiti e una conferenza stampa sulla sagra. Il ricavato della cena sarà devoluto in beneficenza” – ha concluso. L’interesse alla Sagra della porchetta di Costano 2024 si è visto anche sui social. La copertura totale dei post pubblicati, nell’arco di 10 giorni, è stata di oltre 74 mila utenti, le interazioni oltre 44 mila, i nuovi follower 385. Le reazioni sono state quasi 4.300, 318 i commenti, 291 le condivisioni, quasi 22 mila le visualizzazioni di foto e 230 i click sui link. La 49esima edizione della Sagra della Porchetta di Costano si è quindi rivelata un grande successo, confermando l’importanza di questo evento nel panorama delle sagre umbre.

(La manifestazione è stata uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata