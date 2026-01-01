Assisi, uomo cade in via San Rufino: soccorso dal 118 tra le auto in sosta vietata (foto)

Un uomo è rimasto ferito nella mattinata del 1° gennaio ad Assisi dopo essere scivolato in via San Rufino, resa particolarmente insidiosa dal manto stradale scivoloso. Un problema – quello del manto scivoloso soprattutto con la pioggia – che permane da tempo e per il quale sono necessari interventi.

La caduta dell’uomo – un turista in vacanza ad Assisi – ha reso necessario l’intervento dell’ambulanza del 118, giunta sul posto per prestare soccorso.

I sanitari hanno però dovuto affrontare non poche difficoltà nel raggiungere il luogo dell’incidente: il mezzo di emergenza è stato infatti costretto a procedere a slalom tra le auto parcheggiate in divieto di sosta (rimaste lì come accade praticamente ogni giorno fino a notte, ndr), rendendo più complicate le operazioni di soccorso in una zona già molto frequentata, soprattutto nei giorni festivi. (Continua dopo la foto)

L’uomo è stato assistito sul posto e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, forte l’urto alle ginocchia. L’episodio riaccende l’attenzione sul problema della sosta selvaggia, che può ostacolare l’arrivo dei mezzi di emergenza e mettere a rischio la sicurezza di cittadini e turisti, in particolare in giornate di grande afflusso come il primo dell’anno.

© Riproduzione riservata