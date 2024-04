Auto in fiamme a Santa Maria degli Angeli nella serata di domenica 14 aprile 2024. La vettura è andata a fuoco intorno alle 21, per cause in corso di accertamento. Non risultano persone ferite, secondo le prime informazioni. Sul posto, a poche decine di metri dalla Basilica, zona San Pio X, sono arrivati i vigili del fuoco con l’autopompa per spegnere le fiamme. (maggiori informazioni nelle prossime ore)

