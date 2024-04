Presentati i nuovi costumi per il corpo degli araldi e dei valletti comunali (foto)

Sabato pomeriggio 12 aprile 2024, nella Sala della Conciliazione, si è svolta la presentazione dei nuovi costumi del Corpo degli Araldi e dei Valletti Comunali. Il programma ha previsto i saluti del sindaco di Assisi Stefania Proietti e gli interventi di Donatella Casciarri, presidente del consiglio comunale, Paola Mercurelli Salari, storica dell’arte, e Daniele Gelsi, costumista sarto storico teatrale.

Un evento importante per la città di Assisi, per omaggiare un Corpo, costituito da araldi (alabardieri e suonatori di chiarine) e valletti istituito quasi un secolo fa dall’allora podestà Arnaldo Fortini. Compito del Corpo vestito con costumi medievali e con i colori rosso e blu della città, era quello di scortare il gonfalone e intonare l’inno “Coprifuoco” in occasione delle cerimonie solenni.

L’Amministrazione ha commissionato, dopo oltre 30 anni ed in vista dell’Ottavo Centenario Francescano, lo studio dei nuovi costumi per gli Araldi e i Valletti Comunali, a Daniele Gelsi, esperto costumista di sartoria storica e medievale. Un modo questo per custodire la preziosa eredità del passato, rinnovandola nella fedeltà alle origini e con il coraggio del futuro, valorizzando storia e tradizione che sono patrimonio comune di tutti gli abitanti e le genti di Assisi. I ‘prototipi’ sartoriali sono stati presentati in un momento di confronto, riflessione e partecipazione che vuole stimolare la riflessione collettiva su questo simbolo identitario della città.

Foto: Mauro Berti ©️BN COM

© Riproduzione riservata