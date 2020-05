Autoriciclaggio, smantellata banda internazionale: denunce anche da Assisi e Arrone

La guardia di finanza ha smantellato un’organizzazione criminale dedita all’autoriciclaggio e operativa tra Italia, Gran Bretagna ed Emirati Arabi Uniti. Perquisizioni per 10 imprenditori, professionisti e dipendenti di società italiane e inglesi, indagati per associazione a delinquere e autoriciclaggio internazionale dalla Procura di Livorno. Una serie di blitz sono in corso proprio a Livorno, poi a Firenze, Pisa, Cecina (Livorno), Follonica (Grosseto) e nel salernitano, con sviluppi su imprese di diritto anglosassone. Per due indagati è scattato il carcere, per altrettanti i domiciliari, altri sei sono a piede libero. L’organizzazione operava in Toscana e in altre 8 regioni italiane, da Alessandria a Sarzana (Spezia), da Pavia a Venezia, da Carpi (Modena) ad Assisi ( Perugia), fino a Pozzuoli nel napoletano e Altamura nel barese nonché a Londra.

A scoprire il tutto è stata l’operazione “Limited”, diretta dalla Procura e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Livorno, che ha disarticolato il sodalizio dedito alla commissione di truffe internazionali immobiliari e finanziarie ai danni di altri imprenditori e privati cittadini che, in pratica, anticipavano decine di migliaia di euro di spese asseritamente necessarie a costituire società inglesi presso cui intermediare gli affari con facoltosi stranieri.

Alla base, una serie di denunce/querele presentate da 53 vittime che hanno messo in moto Procura e Fiamme Gialle, consentendo di individuare le responsabilità di 10 ersone coinvolte in 28 episodi di truffa realizzati a Livorno e in altre 10 località della Toscana, da Firenze a Casciana Terme, da Bibbona a Portoferraio, da Ponsacco a Fauglia, da Crespina Lorenzana a Riparbella, fino ad arrivare a Volterra e a Follonica. Ulteriori casi si sono verificati inoltre al di fuori della Toscana, in altre 8 regioni, dal Piemonte (Alessandria) alla Liguria (Camogli e Sarzana), dalla Lombardia (Pavia) al Veneto (Venezia e Verona), dall’Emilia Romagna (Carpi) all’Umbria (Assisi e Arrone), fino in Campania (Pozzuoli) e in Puglia (Altamura).

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)