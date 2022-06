Balconi fioriti e Infiorate 2022, tornano i concorsi: domande entro il 16 giugno

Nel rispetto della tradizione, l’amministrazione comunale di Assisi ha bandito due concorsi denominati Balconi fioriti e Infiorate 2022 finalizzati a rendere più gradevole e accogliente la Città Serafica, in particolare i centri storici, tramite l’abbellimento floreale di vie, piazze, finestre e palazzi oppure attraverso la creazione di quadri e tappeti di fiori lungo le strade aventi come tema il soggetto religioso. I soggetti interessati (cittadini o associazioni) interessati a partecipare possono inviare la domanda compilando il modulo disponibile presso l’Ufficio Turismo e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.assisi.pg.it) entro le ore 13 del 16 giugno prossimo.

Oggetto del concorso “Balconi fioriti” è l’abbellimento per tutta la stagione estiva di finestre, balconi e terrazzi con composizioni di fiori e piante; la condizione è di mantenere le caratteristiche del luogo addobbato fino alla prima settimana di settembre. Per valutare le opere sarà costituita un’apposita commissione che da giugno provvederà a effettuare i sopralluoghi fino al 9 settembre e poi assegnerà i premi in base a una serie di criteri, la varietà e la composizione di fiori e piante, la migliore combinazione cromatica, il contesto urbano e la qualità dei vasi utilizzati. Anche quest’anno sarà previsto un premio speciale per quel balcone e/o finestra che risulterà rivitalizzato rispetto allo stato precedente e per questo occorrerà produrre documentazione fotografica. Più particolari le caratteristiche per accedere al concorso “Infiorate” perché queste devono essere realizzate esclusivamente con fiori, preferibilmente freschi, e non colorati artificialmente e sono prese in considerazione quelle che si realizzano a Petrignano, Santa Maria degli Angeli e Assisi, a Porta Perlici, in occasione del Corpus Domini. Anche per questo concorso sarà costituita una commissione ad hoc che effettuerà i sopralluoghi domenica 19 giugno secondo un calendario predefinito e cioè, alle 9.30 a Petrignano, alle 16 a Santa Maria degli Angeli e alle 18 a Porta Perlici. Poi, procederà all’assegnazione dei premi.

Per informazioni più dettagliati sui due concorsi Balconi fioriti e Infiorate 2022 è possibile telefonare ai numeri 075-8138680/682 oppure inviare un’email a [email protected]

