Bettona, carabinieri denunciano un giovane per spaccio

È successo alcuni giorni fa a Bettona durante un normale controllo alla circolazione stradale. I Carabinieri della locale Stazione, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, hanno notato una macchina ferma in sosta nei pressi dello sportello bancomat e hanno deciso di controllare gli occupanti. Durante le operazioni si sono accorti che un terzo giovane impegnato a prelevare, avendoli notati, si era allontanato velocemente e fingendo indifferenza.

Fermato e accompagnato tutti in caserma per un controllo più approfondito, il giovane è stato trovato in possesso di 9 confezioni in plastica termosaldata contenenti un totale di 12 grammi di cocaina. I carabinieri di Bettona lo hanno quindi denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un secondo giovane è stato segnalato poiché irregolare sul territorio nazionale.

Anche per questa estate dunque ripartiranno i servizi di controllo delle forze dell’ordine – inclusi i reparti dei Carabinieri del Comando Provinciale – finalizzati a una maggiore sicurezza per cittadini e turisti e anche volti a verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada da parte di tutti coloro che, approfittando delle belle giornate e dell’avvicinarsi dell’estate, si stanno muovendo, in auto, in moto, ecc., sulle principali arterie picene.

