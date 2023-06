Sagra della gastronomia castelnovese 2023, tutto pronto per la festa: il programma

Appuntamento dal 23 giugno al 2 luglio per la rassegna della Pro loco di Castelnuovo

Torna, anche quest’anno tra giugno e luglio, la Sagra della gastronomia castelnovese 2023 a Castelnuovo di Assisi che dal 19987 si è svolta sempre in concomitanza con la festa del Patrono san Pasquale e con cui la frazione assisana “celebra il suo santo anche con la valorizzazione dei prodotti del territorio dove il santo francescano viene venerato”. Tornata l’anno scorso dopo due anni di Covid la rassegna organizzata dalla Pro loco di Castelnuovo conferma la sua data di giugno e propin e tutte le sere una mostra fotografica, una mostra di pittura e una pesca di beneficenza.

Questo il programma delle serate danzanti della Sagra della gastronomia castelnovese 2023: si parte venerdì 23 giugno ore 21.00 serata danzante con l’Orchestra spettacolo Alessio Alunno, sabato 24 tocca all’Orchestra Spettacolo Orient Express, domenica 25 giugno l’estemporanea di pittura e alle 21 la serata danzante con l’orchestra spettacolo Cimarelli Band. Lunedì 26 giugno l’Orchestra spettacolo Manuel Malanotte, martedì 27 tocca a Marco e Claudia, mercoledì 28 è la volta della serata disco anni 80 con la Band “One more shot”. Giovedì 29 giugno la serata danzante con Matteo Tassi, a seguire venerdì 30 giugno sempre dalle 21 la serata musica con la Vasco Tribute Animakom.

Sabato 1 luglio alle ore 17, sempre all’interno della Sagra della gastronomia castelnovese 2023 la Corsa dello scopetto, iniziativa arrivata alla nona edizione, alle 21 la serata l’Orchestra Samuele Loretucci. Infine,domenica 2 luglio ore 21.00 serata danzante con l’Orchestra Spettacolo Erika Clerini. Non mancherà ovviamente la taverna con un menù per tutti i gusti, tra gli altri con antipasti, primi, secondi, contorni, dolci e frutta. Per ulteriori informazioni e variazioni e programma: 338.6150791 – www.prolococastelnuovoassisi.org

(La Sagra della gastronomia castelnovese 2023 è una delle manifestazioni sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

