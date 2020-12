Interventi 2020 dei vigili del fuoco di Assisi: quasi 1000 operazioni (foto)

Celebrazioni in forma ridotta, ma sempre significative, per Santa Barbara 2020, patrona del Corpo

Poco meno di mille interventi, tra cui 143 incendi, 43 incidenti stradali, 233 aperture porte, 122 bonifica insetti, 50 soccorsi a persona e 367 interventi vari. È il bilancio degli interventi 2020 dei vigili del fuoco di Assisi. In tutta la provincia di Perugia sono stati circa 14.000 gli interventi dei caschi rossi del comando provinciale, come emerso nel corso della cerimonia che si è tenuta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Madonna Alta in occasione delle celebrazioni di Santa Barbara, patrona del Corpo. “Un anno – ha ricordato il comandante provinciale, Michele Zappia – che a causa dell’emergenza Covid 19 è stato particolarmente complesso. Situazioni che hanno messo a dura prova tutte le componenti del Comando, che hanno comunque dato un efficace e immediata risposta, dimostrando coraggio, abnegazione e professionalità”.

Tornando al distaccamento di Assisi, sono stati effettuati 958 interventi nel corso del 2020. A fare il punto capo distaccamento Enrico Mancinelli per la festività di Santa Barbara, Santa Patrona che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità, viene festeggiata dal personale in tutti i comandi e distaccamenti d’Italia.

Mancinelli ha illustrato il ‘bilancio’ al termine della messa celebrata nella cattedrale di San Rufino. Nel 2019 il ‘tabellino’ parlava di 1150 interventi in un anno, di cui 565 vari (aperture porte, soccorsi), 17 per sopralluoghi statici, 165 salvataggi e soccorsi (a persone, ma anche animali), 35 recuperi, 61 incidenti stradali, 183 incendi generici (oltre a 91 partenze per emergenze poi rientrate). Il bilancio degli interventi 2020 dei vigili del fuoco di Assisi risente dunque inevitabilmente della pandemia e del lockdown prolungato.

Alla cerimonia, nel segno delle misure di sicurezza imposte dalla pandemia, hanno partecipato anche i rappresentanti istituzionali degli altri corpi, l’ex capo distaccamento Pino Cupertori e il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, in rappresentanza della giunta comunale assisana.

FOTO © Mauro Berti-Assisinews