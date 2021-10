Bimbo rischia di soffocare ma viene salvato: il ringraziamento sui social di una coppia di turisti

Un bimbo rischia di soffocare ma viene salvato dalla mano provvidenziale di un salvatore. Che è rimasto anonimo, nonostante il bel gesto compiuto. E ora la famiglia, una coppia di turisti in vacanza ad Assisi, usa i social locali per ringraziare la persona che ha salvato. Il buon samaritano infatti, compiuta la sua buona azione, se ne è andato via senza lasciare contatti.

“Volevamo ringraziare immensamente – scrive la signora Tamara nel gruppo Sei di Assisi se… – chi, ieri domenica 24 ottobre 2021 nel pomeriggio, alla rotonda di Bastia Umbra ci ha prestato aiuto salvando nostro figlio di soli 4 anni”. La coppia di turisti si trovava in Umbria per il raduno organizzato dal Vespa Club Assisi, al termine del quale voleva visitare Eurochocolate. Proprio mentre stavano caricando le vespe per tornare a casa, il bimbo ha rischiato di soffocare con la caramella. Intorno a lui, è nata una rete di solidarietà: “Oltre al signore misterioso – dice ancora Tamara – vorrei ringraziare tutti coloro che si sono fermati aiutandoci in quei minuti più brutti della nostra vita”.

E quindi i ringraziamenti sono per il “signore che è stato il nostro angelo che con una giusta manovra ha salvato il nostro piccolo Michael che stava soffocando da una caramella. Grazie a tutti che si sono fermati aiutandoci in quei minuti più brutti della nostra vita ..Grazie alla signora che ha chiamato i soccorsi Sanitari e ci ha accompagnati all’ospedale di Assisi. Grazie Grazie a voi tutti – conclude la mamma del bimbo – nostro figlio è vivo per voi… non smetteremo mai di ringraziarvi, che Dio vi Benedica! Tamara Daniele e Michael”. “Ringraziamo S Francesco e Chiara D’Assisi – il messaggio successivo – che in questa città ci sono ancora persone meravigliose”.

