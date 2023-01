Blind a Santa Maria degli Angeli: sosta al bar I Portali per il rapper

Blind a Santa Maria degli Angeli. Il rapper di Ponte San Giovanni ieri mattina, lunedì 16 gennaio, si è trattenuto per una colazione presso il Bar I Portali di via Gabriele D’Annunzio. Due chiacchiere e qualche foto ricordo con il cantante di X Factor per le titolari e le dipendenti del noto locale che è un punto di riferimento della zona.

Blind, nome d’arte di Franco Rujan, insieme alla fidanzata Greta Tigani (22 anni, perugina di origine anche se la coppia oggi vive insieme a Milano, dove Greta lavora come nail designer) avrebbe trascorso la notte in una suite del luogo documentando il tutto con stories e reel. La coppia si è poi concessa una passeggiata e un pranzo nel centro di Santa Maria degli Angeli. Oltre all’esperienza ad X Factor che lo ha reso famoso nel panorama della musica, il giovane nel 2022 ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, storico reality.

La fidanzata era anche volata in Honduras per riabbracciare il rapper e naufrago. “Greta mi ha accolto a casa sua”, ha raccontato Blind nel corso del reality. “Credo che nessuno avrebbe preso il ragazzo della figlia disastrato e prendersene cura, mi hanno accolto come un figlio e di questa cosa ne sono grato”.

I due ragazzi si conoscono dall’età di 5 anni, da quando frequentavano la scuola dell’infanzia. Sono cresciuti insieme e a 18 anni sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Si sposeranmo nel corso di quest’anno e ora sono tornati in Umbria scegliendo di rilassarsi in una delle città più famose. Una visita gradita a tutti, documentata sui social anche sulle pagine dei locali visitati dal rapper.

