Borghi Sicuri, continuano i controlli ad Assisi e Spoleto

Continua l’attuazione dei servizi straordinari di controllo del territorio, nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, finalizzati a rafforzare l’azione della Polizia di Stato nel contrasto dell’illegalità diffusa, in particolare dei furti e dello spaccio di sostanze stupefacenti. La finalità è quella di innalzare, in tutta la provincia di Perugia, la soglia di sicurezza percepita dalla popolazione e monitorare l’osservanza della normativa per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.

Il progetto “Borghi Sicuri” è stato fortemente voluto dal Questore di Perugia che ha intensificato i servizi incrementando l’impiego di uomini e mezzi, sia nelle fasce diurne che notturne. I servizi effettuati con l’impiego sinergico del personale dell’Ufficio Controllo del Territorio dei Commissariati e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche – sono stati effettuati, nella giornata di ieri nel territorio di Spoleto ed Assisi.

Oltre alla particolare attenzione riservata ai centri cittadini, le pattuglie hanno effettuato controlli a ritmo serrato in tutti i quadranti della giornata, diurno e notturno nelle periferie assisane e spoletine e nelle zone commerciali/industriali, dove sono state oltre 320 le persone identificate e controllate, oltre 15 gli esercizi pubblici controllati e oltre 90 i veicoli controllati nel corso dei 10 posti di controllo effettuati.

La guardia alta è stata mantenuta anche nei plessi condominiali e residenziali, proprio a contrastare il fenomeno dei furti in appartamento e in villa tanto da non permettere particolari eventi criminosi legati a reati contro il patrimonio. Non si ferma la risposta della Polizia di Stato alle richieste dei cittadini di una presenza costante delle Forze dell’Ordine per contrastare l’incremento dei reati predatori e la Polizia di Stato grazie al costante impegno dei propri operatori ne sta dando un effettivo immediato riscontro.

I controlli straordinari proseguiranno anche nel corso del week end.

