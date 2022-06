Borgo Aretino e Corso Mazzini, lavori di riqualificazione al via

Al via oggi i lavori di riqualificazione della pavimentazione di Borgo Aretino, una delle strade più belle e panoramiche di Assisi che porta a Santa Chiara. Seguirà la stessa lavorazione in Corso Mazzini la via principale che porta in Piazza del Comune. L’intervento voluto dall’amministrazione comunale prevede la sistemazione delle pietre più ammalorate e sconnesse, con lavorazioni di sostituzione, levigazione e recupero.

“Si tratta di un’operazione complessa – spiegava il sindaco, Stefania Proietti, nei mesi scorsi – che rientra nel programma di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture idriche e fognarie e delle pavimentazioni di tratti di strada in centro storico, particolarmente frequentati sia dai residenti ma anche dai turisti, pertanto è molto ridotto il tempo di intervento per ridurre il più possibile i disagi. Nello specifico i lavori consistono nel primo stralcio di un intervento di manutenzione complesso perché prevede, prima del rifacimento della pavimentazione in pietra, la sostituzione delle reti idriche e delle fognature che hanno subito frequenti guasti e perdite negli ultimi mesi”.

Per ora si tratta dunque di un’operazione di messa in sicurezza puntuale, successivamente, dopo che Umbra Acque avrà effettuato lavori di sostituzione delle condotte idriche e fognarie con la riqualificazione dei sottoservizi di Corso Mazzini, sarà realizzato il ripristino complessivo e definitivo della pavimentazione. Queste lavorazioni più incisive saranno effettuate nel periodo tra gennaio e marzo 2023 così da non precludere le attività commerciali nel periodo turistico. La prima tranche di lavori di minore entità su Borgo Aretino e Corso Mazzini partita immediatamente, non prevederà la chiusura al transito e riqualificherà le vie da un punto di vista estetico e soprattutto di sicurezza per i pedoni, i lavori sono finanziati dall’amministrazione comunale con 90 mila euro. Nel weekend è stato allestito il cantiere per accogliere il materiale e i mezzi, poi, come detto, lunedì 27 giugno partiranno i lavori il cui termine è previsto dopo circa un mese.

