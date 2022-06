Patrizio Bianchi invitato ad Assisi da sindaco e assessore Cavallucci

Il sindaco i Assisi Stefania Proietti e l’assessore alle politiche scolastiche Veronica Cavallucci hanno invitato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ad Assisi. L’invito è stato formulato nel corso dei lavori della due giorni di Missione Italia che si è svolta al centro La Nuvola a Roma. Un evento per approfondire le tematiche legate ai finanziamenti del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza), alle tante offerte riservate agli enti locali.

Il sindaco e l’assessore si sono intrattenuti con il ministro Patrizio Bianchi parlando delle potenzialità dei servizi scolastici esistenti ad Assisi, raccontando al ministro i tanti progetti in corso per le scuole e il patto educativo di comunità sul quale la città serafica sta lavorando insieme alle scuole, ai comuni della zona sociale, al mondo culturale, associativo e all’intera comunità. Il ministro, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza dei patti educativi e della scuola come luogo di vita e di città, ha accettato l’invito a tornare ad Assisi spiegando il suo legame antico con la Pro Civitate Christiana, uno dei luoghi simbolici della cultura e della spiritualità cattolica e del dialogo, dove peraltro sono in corso in quest’estate tante iniziative dedicate a Pier Paolo Pasolini che qui ha soggiornato diverse volte e qui si è ispirato alla scrittura del Vangelo secondo Matteo.

