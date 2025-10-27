Busitalia, pagamento contactless sugli autobus di Assisi e di Umbria Airlink

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), amplia i propri servizi digitali in Umbria con l’attivazione del pagamento contactless a bordo bus sui mezzi urbani di Assisi e sul servizio Umbria Airlink. Sarà possibile acquistare senza maggiorazione di prezzo il biglietto urbano di Assisi (valido 90 minuti) e quello Umbria Airlink in modo semplice e immediato. È sufficiente avvicinare la propria carta o il proprio dispositivo di pagamento contactless al validatore, senza necessità di biglietto cartaceo.

Il titolo di viaggio viene emesso in forma digitale e, in caso di controllo, bisognerà mostrare la carta utilizzata per il pagamento. Ogni carta può essere utilizzata per un solo passeggero e il sistema riconosce automaticamente eventuali trasbordi entro il periodo di validità del biglietto. Sono accettate le carte di pagamento dei circuiti Mastercard, Maestro, Visa e V-Pay, fisiche o virtuali.

Il pagamento contactless si affianca ai canali di vendita già disponibili – app Salgo, biglietterie e rivendite autorizzate ed ai canali di vendita Trenitalia – ampliando le possibilità a disposizione dei passeggeri e contribuendo a una mobilità più integrata e orientata alle esigenze delle persone. L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione e innovazione tecnologica intrapreso da Busitalia per rendere sempre più accessibili, rapidi e sostenibili i servizi di trasporto pubblico, favorendo l’utilizzo di modalità di pagamento moderne e sicure. Tutte le info su www.fsbusitalia.it

