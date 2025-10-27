Ad Assisi 3 nuovi nuovi nidi comunali d’infanzia in un colpo solo: ieri l’inaugurazione (foto)

Sono stati inaugurati domenica 26 ottobre e saranno attivi dal 3 novembre 2025 i tre nuovi nidi comunali d’infanzia di Assisi, realizzati a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. Si tratta di tre asili pubblici in grado di accogliere fino a 135 bambini fra 0 e 3 anni, costruiti con fondi del PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza), per un importo complessivo di circa 3,8 milioni di euro, intercettati grazie a bandi a cui ha partecipato il Comune di Assisi, che ha poi investito ulteriori 500mila euro di risorse proprie. A Petrignano la struttura si trova in via Decio Costanzi. La struttura è stata realizzata in esito a demolizione e ricostruzione della sede della Pro loco, che verrà realizzata nella stessa area, proprio davanti al nuovo nido. È ampia circa 450 metri quadrati, divisi in quattro zone dedicate alle attività didattiche, ludiche e di servizio, come mensa e riposo. Sono presenti due aree giochi attrezzate, una in un atrio interno e una nel giardino. Arredi e sistemazioni esterne sono stati acquistati con fondi comunali pari a circa 140mila euro.

A Rivotorto il nido si trova in viale della Pace: si tratta dell’edificio più grande, in grado di accogliere fino a 60 bambini, divisi in tre sezioni, a seconda della fascia di età. Ognuna ha un’aula didattica, uno spazio per le attività ludiche e il riposo, mentre l’area mensa è unica per tutti. La struttura, di 650 metri quadrati, è stata costruita ex nuovo per un importo di circa 1,4 milioni di euro, oltre a 170mila euro per arredamento e sistemazioni esterne. A Castelnuovo l’asilo è in viale San Girolamo: in questo caso si tratta di una nuova costruzione a seguito di demolizione di una vecchia struttura, per un investimento di circa 1,2 milioni di euro, oltre a 120mila euro di risorse comunali per arredi e finiture. L’edificio è di 500 metri quadrati, con visuale su Assisi. Ha reception, aula insegnanti, lavanderia, deposito passeggini. La parte centrale è suddivisa in spazi dedicati ad attività didattiche, ludiche e speciali, con area mensa, riposo e ampio giardino con giochi.

Tutti i nuovi nidi comunali d’infanzia sono dotati di un giardino zen, interno o esterno, che combina diversi elementi naturali per creare un ambiente accogliente, sereno e armonico, utile a stimolare la creatività e l’equilibrio dei piccoli. La realizzazione dei tre nuovi asili ha comportato anche la riqualificazione delle aree verdi limitrofe, che sono rimaste tutte pubbliche. I servizi socioeducativi saranno svolti da “Aldia cooperativa sociale,” che si è aggiudicata la gestione. Le tre nuove realtà si aggiungono al primo nido pubblico della città “Maria Luisa Cimino”, attivo a Santa Maria degli Angeli dal 2021, con l’obiettivo di promuovere una città sempre più accogliente e vicina ai bisogni di bimbi e famiglie.

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, che a causa di impegni non rimandabili non ha potuto essere fisicamente presente, ha inviato “i propri saluti e un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione dei tre nuovi asili nido comunali”.

Il vicesindaco, Veronica Cavallucci, ha parlato di “orgoglio per tutta la città. Essere l’unico Comune in Umbria ad aver realizzato tre nidi con fondi del PNRR è il risultato di un grande lavoro di squadra. È una giornata storica ed emozionante, che racconta la visione di una città che pensa ai propri piccoli, sostiene le famiglie e investe nel futuro”. L’assessore alla scuola, Scilla Cavanna, ha sottolineato come i tre nidi “incarnino sentimenti concreti di cura per il futuro della nostra comunità, con Assisi fiore all’occhiello nei servizi ai piccoli e alle famiglie, realizzati grazie a un grande lavoro della struttura comunale”. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha definito gli asili nido comunali come “il primo tassello dell’istruzione pubblica e Assisi è un esempio in questo. Con la riprogrammazione del Fondo sociale europeo la Regione sosterrà servizi del genere e le famiglie, con nuove opportunità che vanno oltre i bonus”.

