Bruno Cianetti Maestro de Campo al Calendimaggio 2022: lascia Giuseppe Marini

Sessantacinque anni, insegnante in pensione, prende il posto di una storica figura che ha ricoperto il ruolo per anni

Nel Calendimaggio 2022 ci sarà anche una novità: Giuseppe Marini, Maestro de Campo per anni e anni, ha lasciato l’incarico e la sua eredità sarà raccolta da Bruno Cianetti.

“Lo avevo detto nel 2019 che avrei smesso e così è stato – dice Marini, classe 1934, in un’intervista alla Nazione Umbria -. Ho cominciato a operare nel Calendimaggio nel 1984 quando facevo il commentatore in piazza e il banditore per le vie annunciando la festa ai turisti. Ho ricoperto il ruolo del Maestro de Campo dal 1994 al 2012, poi ho lasciato, mi sentivo vecchio…. Sono tornato nel 2016 sino al 2019. Il mio segreto? Passione e amore per la città e il Calendimaggio e, sul piano operativo, di aver sempre scritto personalmente i testi dei miei interventi nei vari momenti della festa”.

Il ruolo di ‘giudice’ sul campo della Festa passa dunque a Bruno Cianetti, 65 anni, insegnante in pensione, amante della bicicletta, figura assai conosciuta e apprezzata nell’ambito del Calendimaggio e non solo. “Ho accettato di ricoprire questa carica e mi accingo ora a vivere questa esperienza nuova – dice Cianetti -. Da sempre sono nel Calendimaggio, partecipando attivamente per la Parte de Sotto sul piano organizzativo e anche a livello di ente. È bello che il Calendimaggio torni dopo la pandemia, per portare gioia, passione, felicità, soprattutto fra i giovani che tanto hanno sofferto in questi due anni”.

