Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, a Perugia convegno di Confimi Industria Umbria

Giovedì 28 aprile dalle 8.30 al centro congresso Quattrotorri in via Corcianese

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, giovedì 28 aprile, Confimi industria Umbria promuove il convegno dal titolo ‘Le nuove disposizioni per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro introdotte dalla legge 215/2021’. Fra le principali novità che verranno discusse nel convegno in programma dalle 8.30 alle 13 nella sala meeting del centro congressi Quattrotorri in via Corcianese a Perugia, si possono annoverare il rafforzamento della vigilanza sull’applicazione della legislazione tramite l’attività dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, la modifica della disciplina della sospensione dell’attività per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l’ampliamento degli obblighi posti a carico della figura del preposto di cui risulta ora obbligatoria anche l’individuazione preliminare, l’istituto della formazione con l’introduzione, fra le altre cose, dell’obbligo formativo anche a carico del datore di lavoro.

Ad aprire i lavori della Giornata mondiale sicurezza sul lavoro saranno Nicola Angelini, presidente di Confimi industria Umbria, e Paolo Biscarini, presidente Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Perugia. Nel corso della mattinata interverranno, poi, diversi relatori tra cui Domenico De Santis, collaboratore dell’ufficio Sicurezza di Confimi industria Umbria, Giorgio Miscetti, direttore dell’Unità operativa complessa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Usl Umbria 1, Alessandra Ligi, direttore regionale di Inail Umbria, Rita Bontempo, direttore dell’Ispettorato del lavoro dell’Umbria, Giovanni Cruciani, consulente del lavoro, Alessandro Ciglioni, presidente della sezione di Perugia dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga), e i segretari generali delle organizzazioni sindacali umbre, Vincenzo Sgalla per la Cgil, Angelo Manzotti per la Cisl, Maurizio Molinari per la Uil e Roberto Perfetti per Ugl. L’evento è accreditato dall’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Perugia.

