Cammini francescani, alla Statio peregrinorum di Assisi arrivati quasi 4.500 pellegrini

Si spostano per lo più a piedi o in bici: crescono le fasce più giovani

Continua a crescere ancora il turismo lento dei pellegrini che giungono ad Assisi via cammini francescani, per visitare la Basilica di San Francesco e fare un’esperienza spirituale di fronte alle reliquie del Santo, come testimoniano le statistiche elaborate dalla Statio Peregrinorum. Tanti camminatori, italiani e stranieri, amanti del turismo sostenibile che sono arrivati a piedi o in bicicletta percorrendo i diversi itinerari francescani. Cresce la percentuale dei pellegrini compresi nelle fasce di età più giovani così come quella degli arrivi in gruppo. (Continua dopo il video – link diretto)

Le statistiche complete relative al 2024 dei cammini francescani raccolte ed elaborate dalla Statio Peregrinorum della Basilica di San Francesco sono state presentate questa mattina presso la Sala Stampa del Sacro Convento. Ai saluti del Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, OFMConv, dell’assessore alle Politiche Turistiche e alla Promozione del Territorio del Comune di Assisi Fabrizio Leggio, del vescovo di Città di Castello e di Gubbio mons. Luciano Paolucci Bedini e della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, sono seguiti gli interventi di Roberta Gallina e Samantha Cesaretti dell’Associazione Sentieri di felicità, di fra Jorge Fernández, OFMConv, e di fra Rafael Normando, OFMConv, coordinatori della Statio Peregrinorum.

NUMERI

Il numero totale dei pellegrini sui cammini francescani segna un nuovo record: 4483 (4227 nel 2023). I dati raccontano un equilibrio tra uomini e donne (rispettivamente 49,4% e 50,06%) e un’ulteriore crescita degli arrivi in gruppo (38,5%, 34,2% nel 2023) rispetto a quelli in solitaria (61,5%, 65,8% nel 2023). Rimangono quasi invariate le modalità di percorrenza dei cammini: 96,9% a piedi, 2,9% in bicicletta.

PROVENIENZA

Gli italiani passano dal 51% del 2023 al 49,85% del 2024. Per quanto riguarda la provenienza dei pellegrini stranieri, l’11,95% arriva dalla Germania, il 5,62% dagli Stati Uniti e il 5,18% dalla Francia.

CHI SONO

Anche se gli ultrasessantenni rimangono la maggioranza (52,9% rispetto al 59% del 2023), tornano a crescere le fasce più giovani: 35,3% per la fascia 30-60 anni (32,1% nel 2023), 8,9% per la fascia 18-30 (6,3% nel 2023), 3% per la fascia under 18. Riguardo all’occupazione, il 21,12% dei pellegrini è in pensione (21,29% nel 2023), l’11,99% sono studenti (8,52% nel 2023) e l’8,48% insegnanti (8,62% nel 2023).

LE MOTIVAZIONI

La motivazione principale che spinge ad intraprendere un cammino rimane quella religiosa (41,41% rispetto al 46,73% del 2023), quella culturale riguarda l’1,89% dei casi, e nel 22,8% dei casi troviamo altre motivazioni.

I CAMMINI FRANCESCANI

La Via di Francesco si conferma il cammino francescano maggiormente percorso dai pellegrini con l’80,93% (81,4% nel 2023). Seguono il Cammino di Assisi con il 5,34%, la Via Lauretana con il 2,79%, Di qui passò Francesco con il 2,33%, Cammino Francescano della Marca con il 2,28%, Vézelay-Assisi 2,21%, Altri 1,89%.

DICHIARAZIONI

«Nella nostra epoca e nel nostro contesto culturale segnati dall’impatto della tecnologia e dallo stile di vita che da essa scaturisce – ha dichiarato fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento -, è molto significativo il trend in crescita del turismo lento e del pellegrinaggio a piedi, come opportunità di tornare all’essenziale. E la ricerca dell’essenziale, da che mondo è mondo, è il primo passo di ogni cammino spirituale autentico.

San Francesco, l’uomo che è stato Pellegrino nei campi, nei borghi e nei castelli del suo tempo per invitare gli uomini e le donne a focalizzare la loro vita intorno a Colui e a ciò che non passa e non “arrugginisce”, continua a invitare tante persone – anche attraverso il turismo lento – a compiere questo itinerario, che mentre è fisico, è allo stesso tempo interiore. E noi suoi figli e discepoli siamo felici e onorati di poter accogliere, sostenere e valorizzare coloro che hanno questo coraggio e si mettono in cammino».

«Il turismo dei cammini – hanno sottolineato Valter Stoppini e Fabrizio Leggio, rispettivamente sindaco f.f. e assessore al turismo di Assisi – è in crescita e la nostra città rappresenta un punto di riferimento in questo settore, coniugando spiritualità, cultura, natura e un sistema di accoglienza di qualità. Il Comune sta investendo molto in questo ambito, valorizzando percorsi naturalistici e sostenibilità ambientale e offrendo servizi importanti, come l’ostello donativo Laudato Si’ che ospita sempre più camminatori e pellegrini da tutto il mondo».

Il vescovo Luciano Paolucci Bedini ha sottolineato: «Non possiamo dimenticare che dietro i numeri delle statistiche ci sono anzitutto i volti delle persone, che sono ciò che davvero conta. in secondo luogo, prendendo atto di un turismo lento che riguarda soprattutto degli ultrasessantenni, dovremmo interrogarci e impegnarci maggiormente, come società e agenzie educative, per un maggior coinvolgimento dei giovani in questo tipo di esperienze, che sono sempre e comunque anche un viaggio interiore in profondità».

«La Via di Francesco – ha dichiarato la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti – deve essere un cammino omogeneo per chi lo percorre. La Regione non può non lavorare insieme alle realtà locali per rendere i cammini sempre più percorribili ed accessibili per tutti. È una grande sfida ma abbiamo ben chiaro l’obiettivo: solo questo lavoro fatto insieme renderà l’Umbria la terra dei cammini più accoglienti d’Italia».

