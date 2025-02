Centri estivi 2024, il Comune di Assisi rimborsa le spese: domande aperte

C’è tempo fino al 28 febbraio 2025 per partecipare all’avviso pubblico del Comune di Assisi per l’assegnazione di contributi economici a favore di famiglie con figli minori che hanno frequentato centri estivi lo scorso anno.

Si tratta di un rimborso delle spese sostenute, volto a supportare i nuclei familiari nella gestione dei costi delle attività educative e ricreative. L’iniziativa è rivolta famiglie residenti nel territorio comunale, con un Isee non superiore a 30mila euro, con figli da 0 a 17 anni che, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2024, abbiano partecipato ad attività organizzate da servizi socioeducativi territoriali, attraverso centri estivi diurni con funzione educativa e ricreativa e che non abbiano già usufruito del bonus Inps legato ai centri estivi.

La somma complessiva messa a disposizione è di 27.647 euro, si tratta di un finanziamento statale ottenuto dal Comune di Assisi in esito a un bando promosso dal Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità a favore dei comuni italiani. L’istanza per accedere al beneficio va presentata compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Avvisi pubblici”. Vanno allegati l’attestazione Isee in corso di validità e la documentazione che certifica il pagamento delle spese sostenute per i centri estivi 2024. La richiesta va inviata esclusivamente a mezzo Pec, al seguente indirizzo: comune.assisi@postacert.umbria.it. Le domande ammesse verranno finanziate fino ad esaurimento risorse disponibili, secondo l’ordine di arrivo delle stesse.

“Il Comune di Assisi – sottolinea l’assessore al sociale Massimo Paggi – è impegnato da tempo a promuovere l’inclusione sociale dei minori, anche attraverso il sostegno delle famiglie nella gestione dei costi per attività socio-educative. Sono diverse le risorse investite e le iniziative proposte, con programmi specifici e agevolazioni possibili anche grazie alla capacità dei nostri uffici di intercettare fondi europei, statali e regionali. L’obiettivo è garantire a tutti pari opportunità, favorendo al meglio la crescita dei giovani: un investimento importante e concreto per il futuro della nostra comunità”.

