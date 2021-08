Campo sportivo di Viole chiuso ai giovani, “Tolte anche le porte da calcio”

I genitori avevano anche proposto di pagare una quota per usufruirne: "Ma ci è stato detto di no"

Di nuovo problemi con le aree verdi ad Assisi, e stavolta – al contrario del campetto di via Aldo Moro, poi risolto, e del Pincio – a segnalarlo sono direttamente i cittadini. Stavolta la segnalazione riguarda il campo sportivo di Viole di Assisi, “unico punto possibile di aggregazione per i nostri figli…se – si legge nella segnalazione via Facebook – ci dessero l’opportunità di utilizzarlo. Ci lamentiamo che i nostri ragazzi non sanno più ‘stare insieme’, sono apatici e dipendenti dalla tecnologia… Ma cosa gli offriamo per invitarli ad interagire con gli altri? Un campo sportivo dove i nostri figli avrebbero voluto giocare, ma non glielo permettono”.

Secondo lo status, il campo sportivo di Viole d’Assisi è “un campetto da calcetto utilizzato solo per un eventuale torneo estivo della durata di pochi giorni, i restanti è inutilizzato. I ragazzi che hanno avuto solo la colpa di ‘giocare a pallone’ sono stati cacciati più volte e per impedire loro di tornarci hanno tolto perfino le porte da calcio. Noi genitori abbiamo proposto di prenderci la responsabilità ‘nero su bianco’, qualora fosse accaduto qualcosa e abbiamo inoltre proposto di pagare una quota per usufruirne. Ci è stato detto di no. Il campetto è quello che ci offre il nostro paese per i nostri figli – conclude la segnalazione – un ‘vedere, ma non toccare'”.

