Cane di grossa taglia aggredisce cagnolino: sanzionata la proprietaria

L'animale è purtroppo spirato per le ferite riportate: intervento della polizia di Stato

Mercoledì 30 luglio 2025 mattina, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo (il 112, ndr), il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Assisi, è intervenuto presso un’abitazione della città dove era stata segnalata un’aggressione di un cane di grossa taglia nei confronti di un altro cane, a seguito del quale ha sanzionato amministrativamente il proprietario, una donna di 45 anni.

È stato il vicino che, dopo aver sentito degli abbai, ha notato che un grosso cane, dopo aver scavalcato la recinzione di un’abitazione vicina, si era introdotto nel cortile di un’altra casa, per poi aggredire violentemente un cane di piccola taglia che si trovava in giardino, lasciandolo in fin di vita. Dopo averlo spaventato e allontanato, il cittadino ha immediatamente chiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato assisano, giunti sul posto, dopo aver affidato l’animale ferito alle cure dei sanitari, hanno rintracciato il proprietario del cane di grossa taglia, come detto la signora di 45 anni, che è stata sanzionata amministrativamente per non aver custodito adeguatamente il proprio animale. Il cane aggredito, purtroppo, è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Foto di repertorio di Damian Barczak | via Unsplash

