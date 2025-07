Perdono di Assisi 2025, tutto pronto per la grande festa: il programma

Dopo l’invasione dei pellegrini per il giubileo dei giovani, la città fino al 4 agosto si prepara a festeggiare, da domani e fino al 4 agosto, i giorni il Perdono di Assisi 2025: Era il 1216 quando Francesco, immerso nella preghiera, chiese e ottenne da Cristo — con l’approvazione di Papa Onorio III — che ogni fedele, confessato e pentito, potesse ricevere il perdono completo delle colpe e delle pene, accedendo così alla grazia della salvezza. “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”, annunciò Francesco al popolo radunato.

Dopo il Triduo di preparazione al Perdono di Assisi 2025 – che si chiuderà oggi (31 luglio, ndr) – con le riflessioni guidate da S.E. Paolo Martinelli, Vicario Apostolico per l’Arabia Meridionale e la catechesi penitenziale di fr. Pietro Marini prevista alle 16.30 che inviterà i partecipanti a mettersi in cammino verso il Perdono con cuore rinnovato, la giornata centrale del 1° agosto sarà scandita da momenti liturgici solenni: domattina – 1 agosto – il “Perdono degli Assisani” e la messa presieduta dal vescovo Domenico Sorrentino, presule delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. Quest’anno non è previsto un ritrovo comune, ma ciascuno potrà fare il percorso autonomamente per poi partecipare alla santa messa nella basilica angelana.

Alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Massimo Fusarelli, ministro generale dei francescani, alle 15.30 la messa dei pellegrini abruzzesi presieduta da fr. Luciano De Giusti, ministro provinciale di Lazio-Abruzzo. Da ricordare nel pomeriggio dell’1 anche l’arrivo della 43ª Marcia Francescana “Tu speranza certa” (con centinaia di giovani in pellegrinaggio), mentre alle 19 i primi vespri guidati da Sorrentino e il pellegrinaggio della città con l’offerta dell’incenso da parte del Sindaco di Assisi Valter Stoppini. Alle 21.15 la veglia di preghiera con fr. Simone Calvarese, ministro della Provincia Serafica dell’Immacolata Concezione dei Frati Cappuccini del centro Italia; per l’occasione, la basilica rimarrà aperta fino alle 23:00. Durante le celebrazioni liturgiche solenni, il canto sarà eseguito dalla Corale Porziuncola, diretta da P. Matteo Ferraldeschi – organista titolare M° Jacopo Zembi.

Il 2 agosto sono in programma tre celebrazioni eucaristiche, tra cui la Messa delle 8:00 presieduta da padre Francesco Piloni, ministro della Provincia serafica di San Francesco d’Assisi di Umbra e Sardegna, e quella solenne delle 11:30 presieduta da monsignor Antonio D’Angelo, arcivescovo Metropolita dell’Aquila. A seguire, la firma del Patto di Amicizia tra i Santuari della Misericordia: Porziuncola – Collemaggio. Alle 19 i secondi vespri e alle 21.15 il santo Rosario e tradizionale processione aux flambeaux. Tra gli eventi “collaterali”, il 3 agosto alle 21 “La storia di Francesco”, spettacolo teatrale con la regia di Pino Quartullo e il 4 agosto alle 21.30 il concerto del perdono con “Fratello Sole e Sorella Luna”, serata musicale ispirata alla spiritualità francescana: entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. (AssisiNews ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

