Cani avvelenati, allarme a Viole di Assisi: due casi in pochi giorni

Torna l’allarme bocconi avvelenati ad Assisi. Oggi domenica 8 marzo l’ultimo caso nella frazione di Viole. A mangiare un boccone avvelenato mentre era intenta a fare una passeggiata con il suo proprietario è stata una cagnolina. La piccola quattro zampe, dopo che ha iniziato a stare male e a vomitare, è stata trasportata presso il veterinario, quest’ultimo ha confermato l’avvelenamento.

Già in passato si erano registrati casi di avvelenamento sui cani, sia ad Assisi che a Santa Maria degli Angeli, con i bocconi killer lanciati addirittura nei giardini delle case.

E il caso di Viole di Assisi accaduto oggi 8 marzo non è il primo accadimento di questi giorni: nella piccola frazione alle porte di Assisi infatti, pochi giorni fa la stessa sorte era toccata ad un altro cane di grossa taglia. Tutti i proprietari dei cani in quella zona sono invitati a fare grande attenzione. Il reato per chi avvelena animali è punibile con severe multe fino alla reclusione in carcere. Secondo quanto risulta ad AssisiNews, le zone interessate dai bocci avvelenati sarebbero Viole alta, zona Gabbiano Capodacqua.