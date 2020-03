Calendimaggio, sospese tutte le attività nelle sedi delle Parti

In data 8 Marzo nella sede dell’Ente Calendimaggio, il Magistrato e i rappresentanti del Comune dell’Ente medesimo, si sono incontrati con i Priori Maggiori e i Gran Cancellari delle due Parti, per prendere in attenta considerazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in pari data e in particolare le previsioni dell’Art. 2.

In applicazione del decreto, dispongono di comune accordo la sospensione immediata di tutte le attività che si svolgono all’interno di tutte le sedi delle Parti.

L’Ente e le Parti si impegnano a riunirsi nuovamente entro il giorno 16 Marzo 2020 al fine di assumere ulteriori determinazioni in esisto alla valutazione dell’evoluzione delle situazioni in ambito Nazionale e Regionale.

Assisi 08/03/2020

Il Magistrato Presidente dell’Ente Calendimaggio

I Priori Maggiori delle Parti

I Gran Cancellari delle Parti