Fugge dopo aver causato un incidente: 24enne rintracciato e denunciato

Causa un incidente e scappa, ma viene rintracciato dai carabinieri: ritirata la patente a un giovane 24enne di origini campane, ma residente a Foligno. Le ipotesi di reato sono quelle di violazione delle norme previste dal Codice della Strada per fuga dopo un incidente con danni a persone e cose, e gli è stata ritirata la patente di guida.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Assisi agli ordini del neo-comandante Vittorio Jervolino hanno denunciato un giovane ventiquattrenne di origini campane, residente a Foligno, che lo scorso 26 settembre 2021 aveva causato un grave incidente a Bastia Umbra, in via del Lavoro. Nella circostanza, l’uomo, alla guida di un’utilitaria, era andato ad impattare violentemente contro un’auto tipo SUV, alla cui guida si trovava una giovane donna. L’uomo si era dato alla fuga senza prestare soccorso mentre la ragazza era stata trasportata in ospedale per le medicazioni: 15 giorni di prognosi. Il presunto colpevole, rintracciato dai Carabinieri mediante testimonianze e acquisizione dei filmati di videosorveglianza, è stato denunciato per le ipotesi di violazione delle norme previste dal Codice della Strada per fuga dopo un incidente con danni a persone e cose, e gli è stata ritirata la patente di guida.

