Francesco è vivo 2021, ‘sold out’ il concerto per il Santo patrono d’Italia (foto e video)

Tutto esaurito l’undicesima edizione Francesco è Vivo 2021 l’appuntamento con il Coro della Cappella Musicale della Basilica Papale di san Francesco di Assisi, diretta dal Maestro Padre Giuseppe Magrino. Il concerto rientra tra gli eventi celebrativi della Solennità del Santo Patrono d’Italia. L’iniziativa Francesco è vivo 2021 ha visto la partecipazione di Francesca Bruni, soprano; Milena Josipovich, mezzosoprano; Emanuele Fagotti, tenore; e Daniele Bonacci, basso; oltre alla Cappella Musicale della Basilica Papale di san Francesco di Assisi, anche Marco Scolastra al pianoforte. Oltre a San Francesco nei dipinti di Giotto di p. Vincenzo Alfonso del Ferraro, anche – Cantico delle Creature di padre A. Matera e Sonatina per Assisi. (Qui il video)

Le celebrazioni per San Francesco Patrono d’Italia hanno visto protagonista la Sardegna, mentre nel 2022 non ci sarà una singola Regione a offrire l’olio, ma “rappresentanti di istituzioni e organizzazioni che stanno aiutando il popolo italiano a far fronte agli effetti della pandemia. Augurandoci che il Covid-19 fra un anno abbia finalmente allentato la sua morsa, vorremmo che tutto ciò possa essere vissuto come un momento di ringraziamento a San Francesco. In ogni caso – l'annuncia del ministro generale Carlos Trovarelli letto dal Custode, fra Marco Moroni – sarà un momento solenne in cui le istituzioni e la popolazione si ritrovano unite per affidarsi nuovamente al Santo Patrono d’Italia”. Una decisione presa vista “la situazione che ci troviamo a vivere a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso in Italia e nel mondo”.

