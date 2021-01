Cavallo impantanato nella notte, Vigili del Fuoco lo salvano: sta bene

Brutta avventura per un cavallo e la sua proprietaria. Nel pomeriggio di oggi, sabato 23 gennaio, la squadra dei Vigili del Fuoco di Assisi è intervenuta in località Passaggio di Bettona per recuperare un cavallo rimasto impantanato nella notte a causa della rottura di un tubo dell’acqua che ha allagato l’area dove si trovava.

I Vigili del Fuoco, allertati dalla proprietaria del cavallo, sono prontamente intervenuti e in circa un’ora sono riusciti a salvare l’animale che è in buone condizioni nonostante la brutta avventura.