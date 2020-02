Giorno del Ricordo 2020, celebrazioni ad Assisi e Bastia Umbra

Anche Assisi e Bastia hanno celebrato il Giorno del Ricordo 2020, per commemorare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Ieri pomeriggio in via Martiri delle Foibe a Santa Maria, organizzata dal Comitato 10 febbraio, una breve cerimonia, mentre martedì ad Assisi ci sarà l’assegnazione del “Premio Dignità Giuliano-Dalmata nel mondo” a Simone Cristicchi. “Oggi più di ieri – ha affermato il sindaco Proietti – abbiamo il dovere di non dimenticare il dramma di migliaia di italiani perseguitati dall’odio e dalla violenza derivanti da un regime totalitario che ha causato dolore e morte. E oggi più di ieri dobbiamo impegnarci con più forza per difendere la pace e i diritti fondamentali della persona. Da Assisi arrivi un monito al dialogo sempre e comunque, rispettando il valore sacro dell’umanità”.

Cerimonia anche a Bastia Umbra, dove è stata scoperta la nuova targa di Via Martiri delle Foibe al quartiere XXV Aprile; presente alla cerimonia anche Casapound, che qualche mese fa,tramite Federica Rascelli, responsabile cittadina del movimento, aveva inoltrato una specifica richiesta. “È passato poco meno di un anno da quando inoltrammo richiesta formale di nomare una via per onorare e ricordare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, ad opera dei partigiani titini, nonche’ l’esodo dalle loro terre degli istriani, dalmati e fiumani nel secondo dopoguerra. Ringraziamo pertanto l’Amministrazione – prosegue Rascelli – per aver accolto e condiviso la nostra richiesta e per averci espressamente invitato alla cerimonia e alla commemorazione. Per l’occasione abbiamo deposto un mazzo di rose e donato alla biblioteca della scuola superiore di primo grado ‘Colomba Antonietti’ una copia del fumetto “Foiba Rossa. Norma Cossetto. Storia di un’italiana”.